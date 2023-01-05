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Gaziantep FK, Başakşehir karşısında 1 puanı 90+7'de kurtardı

Gaziantep FK, Başakşehir karşısında 1 puanı 90+7'de kurtardı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan müsabaka, iki takımın karşılıklı golleri ile 1-1 berabere bitti. Mücadelede ev sahibi ekibin golünü 90+7'de Maxim atarken, konuk takımın sayısını 44'te Berkay Özcan kaydeetti.

Serisi sona erdi

Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Başakşehir puanını 31'e, Gaziantep FK 18'e yükseltti.

Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise İstanbulspor ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek.

Gaziantep FK:1 Medipol Başakşehir:1

Stat: Kalyon

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Çimen, Mustafa Savranlar

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Veliu, (Dk. 56 Sagal), Jevtovic, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.70 Hanousek), Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç (Dk. 70 Markovic), Figueiredo, Maxim, Merkel (Dk.70 Furkan Soyalp), Kitsiou

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Serdar Gürler (Dk. 87 Şener Özbayraklı), Aleksic (Dk.77 Mounir Chouiar), Berkay Özcan (Dk.90+4 Nzaba), Deniz Türüç (Dk.87 Szysz), Ömer Ali Şahiner, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Lima, Okaka (90+4 Keny)

Gol: Dk. 90+7 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 44 Berkay (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Dk. 45+2 Maxim, Dk. 71 Markovic (Gaziantep FK)

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