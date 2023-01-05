Kucağında bebekle dehşet saçmıştı! Ambulans şoförünü bıçakla yaralayan kadının ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL Başakşehir’de ambulans şoförünü bıçakla yaralayan ve çekim yapan gazeteciye bıçakla saldıran şüphelilerden Zekiye K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık ifadesi ortaya çıkan "Kendimi korumak amacıyla çakıyı aldım. Üzerime yürüyen şoföre savurdum. Denk gelmedi. Suçlamaları kabul etmiyorum” diyerek savundu. İşte detaylar...

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Başakşehir’de 3 Ocak günü 34 BAL 931 plakalı araç sürücüsü kadın ambulansın kendisine çarptığını iddia etmiş, elinde bıçak, kucağında da bebekle saldırgan tavırlar sergilemesi dehşete düşürmüştü. Ambulans, aracına çarptığı için kadın sürücünün ambulans şoförünü bıçakla kolundan yaraladığı öğrenilirken yaşananlar saniye saniye kaydedilmişti.

Olay yerinden geçen bir basın mensubu çekim yaparken, kadın sürücü bu kez basın mensubuna bıçakla saldırmıştı. Zekiye K.'nin gözaltına alınan kardeşi Çağla N.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şüpheli Zekiye K. hakkında ise Küçükçekmece Adliyesi’ne ‘silahla tehdit’, ‘silahla basit yaralama ve hakaret’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Şüpheli Zekiye K. ‘silahla basit yaralama’ suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müşteki B.E.’nin şüpheli Zekiye K.’den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Savcılık ifadesi ortaya çıktı

Adliyeye sevk edilen şüpheli Zekiye K. savcılıkta verdiği ifadede, “Ambulans şoförü, kardeşimin kullanmakta olduğu araca arkadan çarptı. Sonra şoförün üzerine yürüdüm. Kendimi korumak amacıyla çakıyı aldım. Üzerime yürüyen şoföre savurdum. Denk gelmedi. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.