BIST 5.185
DOLAR 18,77
EURO 19,83
ALTIN 1.107,85
HABER /  DÜNYA

NATO barış için Ukrayna'ya askeri destek istedi

NATO barış için Ukrayna'ya askeri destek istedi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya ile barış yapması için masada elinin güçlü olması gerektiğini, bunun da Ukrayna'ya silah desteği ile mümkün olacağını söyledi.

Abone ol

Stoltenberg, ülkesi Norveç'te İşveren Konfederasyonunun toplantısında yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya savaşı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Savaşların öngörülemez olduğunu ancak çoğunun müzakere masasında sonuçlandığını belirten Stoltenberg, bu savaşın da büyük ihtimalle bu şekilde biteceğini dile getirdi.

Stoltenberg, müzakere masasından önce Ukrayna'nın elinin güçlenmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Ukraynalıların masada elde edebilecekleri muharebe sahasındaki güçlerine bağlı. Eğer Ukrayna'nın Avrupa'da bağımsız demokratik bir ülke olarak kalacağı müzakere edilmiş bir barış istiyorsak buna ulaşmanın en hızlı yolu Ukrayna'yı desteklemektir. Barışa giden yol da aslında silahlardan geçmektedir."

Savaşın sonucu ne olursa olsun, ne zaman biterse bitsin Avrupa'da güvenlik durumunun kalıcı şekilde değiştiğini ifade eden Stoltenberg, Rusya'nın farklı bir Avrupa istediğini, komşularını kontrol etmeyi amaçladığını söyledi.

Stoltenberg, "Savaş bitse bile Rusya ile ilişkilerimizdeki sorunlar sürecek." dedi.

Rusya'yı hafife almanın tehlikeli olacağının altını çizen Stoltenberg, Ukrayna'daki savaştan üç ders çıkardıklarını belirtti.

Stoltenberg, bunları NATO'nun savunmaya daha fazla yatırım yapması, otoriter rejimlere enerji gibi alanlarda bağımlı olunmaması ile "Çin ve Rusya gibi otoriter rejimlerin kendi aralarındaki işbirliğini artırması" olarak sıraladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası'nın brüt rezervleri, 128,8 milyar dolar
Merkez Bankası'nın brüt rezervleri, 128,8 milyar dolar
Çin Büyükelçisi Liu Shaobin'dan Doğu Türkistan açıklaması
Çin Büyükelçisi Liu Shaobin'dan Doğu Türkistan açıklaması
İkizlere hamile olan kadın öldü otopside korkunç gerçek! Ağırlaştırılmış müebbet istendi...
İkizlere hamile olan kadın öldü otopside korkunç gerçek! Ağırlaştırılmış müebbet istendi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'i feshedecek! İşte Meclis'in feshedileceği o tarihler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'i feshedecek! İşte Meclis'in feshedileceği o tarihler...
Kucağında bebekle dehşet saçmıştı! Ambulans şoförünü bıçakla yaralayan o kadın serbest bırakıldı
Kucağında bebekle dehşet saçmıştı! Ambulans şoförünü bıçakla yaralayan o kadın serbest bırakıldı
Antalya'da direksiyon eğitiminde otomobil takla attı kursiyeri bırakıp kaçtı
Antalya'da direksiyon eğitiminde otomobil takla attı kursiyeri bırakıp kaçtı
Sokak ortasında çatışma çıktı! Damadının arkadaşını vurdu
Sokak ortasında çatışma çıktı! Damadının arkadaşını vurdu
Merdan Yanardağ'dan olay Kızılelma iddiası: Bu stüdyoya 5-6 tanesini yan yana koyarsınız
Merdan Yanardağ'dan olay Kızılelma iddiası: Bu stüdyoya 5-6 tanesini yan yana koyarsınız
Cüneyt Özdemir 3 kuruşluk tazminat ödeyecek
Cüneyt Özdemir 3 kuruşluk tazminat ödeyecek
Bakan Nebati'den indirim açıklaması! Zincir marketlere çağrı: "Elinizi taşın altına koyun"
Bakan Nebati'den indirim açıklaması! Zincir marketlere çağrı: "Elinizi taşın altına koyun"
Konya'daki köpek barınağı katliamında flaş gelişme!
Konya'daki köpek barınağı katliamında flaş gelişme!
Adana'da liseli gençlerin 'kız arkadaş' kavgası cinayetle son buldu
Adana'da liseli gençlerin 'kız arkadaş' kavgası cinayetle son buldu