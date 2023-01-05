Sokak ortasında çatışma çıktı! Damadının arkadaşını vurdu

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde 3 Ocak günü 23.30 sıralarında meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

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Gaziosmanpaşa’da arkadaşının arabasına binen Umut E., babasının evine dönen dini nikahlı eşinin yanına gitti. Öfkeli adam konuşmak için gittiği sokakta kadının ailesine yönelik silahla ateş açtı. Kadının babası S.İ. ve kardeşi S.İ. açılan ateşe karşılık verince silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında öfkeli adamı aracıyla olay yerine getiren arkadaşı Caner A. direksiyon başında vurularak hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde 3 Ocak günü 23.30 sıralarında meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, Umut E. isimli şahıs, dini nikahlı eşi B.İ. ile sorun yaşadı. Bunun üzerine B.İ babasının evine döndü. B.İ.’nin babasının evine dönmesini hazmedemeyen Umut E. arkadaşı Caner A.’yı da alarak araçla kadının babasının evinin bulunduğu sokağa gitti. Umut E.’nin geldiğini öğrenen B.İ konuşmak için dışarı çıktı. Konuşarak anlaşamayan ikili arasında tartışma yaşandı. Kadının ailesi de olaya dahil olunca sinirlerine hakim olamayan Umut E. silahını çekerek ateş açtı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Açılan ateşe kadının ailesi de silahla karşılık verdi. B.İ’nin babası S.İ.(53) ve kardeşi S.İ.(17), Umut E.’ye ateş açarken taraflar arasında çatışma çıktı. Umut E.’nin geldiği aracı kullanan Caner A. olay yerinden kaçmaya çalışırken direksiyon başında vuruldu. Ağır yaralanan Caner A. aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Caner A. olay yerinde hayatını kaybetti.

46 adet suç kaydı ortaya çıktı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri aynı gece Umut E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Baba S.İ. ve oğlu S.İ. de ertesi gün Eyüpsultan Esentepe Mahallesi’nde suçta kullanılan silahlarla ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan toplamda 46 adet suç kayıtları olduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheliler “Kasten Öldürme” suçundan adli makamlara sevk edildi.