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Sivasspor Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp hakemliği bıraktı

Sivasspor Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp hakemliği bıraktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) flaş bir karara imza atarak Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıklamıştı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini açıklamıştı. Olaylı maçın hakemi Özgüç Türkalp, aktif hakemlik görevini sonlandırdığını açıkladı.

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Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, aktif hakemlik görevini sonlandırdı. 

Ne olmuştu?
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri için kararını açıkladı.

MHK, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e hatalı kararından dolayı bundan sonra görev verilmeyeceğini duyurdu.

Özgüç Türkalp kimdir?
Özgüç Türkalp 15 Şubat 1974 tarihinde dünyaya geldi. Spor Yazarı Erol Yaşar Türkalp'in oğludur. 48 yaşında olan Türkalp, Türkiye'de VAR konusunda yetkin isimlerden biri olarak biliniyor.

TFF’nin internet sitesinde Özgüç Türkalp’in bu sezon görev aldığı çok sayıda karşılaşma olduğu dikkat çekiyor. Türkalp, 10 haftada 20 kez VAR ve AVAR görevi almış. Bunlardan 12’sinde VAR 8’inde ise AVAR olarak görev yapmıştır.

Ayrıntılar geliyor... 

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