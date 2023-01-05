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Diyarbakır'da dalgın işçi dükkanla birlikte havaya uçtu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da dalgın işçi dükkanla birlikte havaya uçtu

DİYARBAKIR'da bir telefoncu dükkanında çalışan işçi, tüpten sızan gazı fark etmeyip sigara yakmak istedi. Dükkanı saran gaz, gencin çakmağı çakmasıyla patlamaya sebep oldu. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerinde yanıklar oluşan genç hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Emek Caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir cep telefonu dükkanında tüpten sızan gaz iş yerini sardı, bu sırada iş yerinde olan Ahmet Arif A. isimli 22 yaşındaki çalışan sigara içmek için çakmağı ateşledi, dükkan bomba gibi patladı.

Korku dolu anların yaşandığı anlarda genç çocuk yüzünde ve çeşitli bölgelerinde yanarak yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Selahattin Eyyubi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken AFAD ekipleri gaz sızıntısına karşı detektörlerle çalışma yaptı.

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