Kıyamet koptu! İsmail Saymaz, 'başörtümü yakacağım' diyen Fatma Yavuz'a 'kendini yak' dedi

İBB İnanç Masası görevlisi ilahiyatçı Fatma Yavuz, hem LGBT bireyleri hem de başörtü düzenlemesini protesto etmek için AK Parti önünde başörtüsünü yakacağını açıkladı. İsmail Saymaz "Bu provokasyon olur, vazgeçin' dedi. Fatma Yavaş "olmaz" deyince İsmail Saymaz, "Gidin kendinizi yakın, daha münasip olur" cevabı verince herkes şok oldu.

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Diyanet'te görev yaparken ihraç edilen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnanç Masası'nda görev yapan ilahiyatçı Fatma Yavuz, "LGBT'li kardeşlerime zarar gelirse başörtümü yakarım" demişti. Fatma Yavuz, Diyarbakır'da LGBT'li bir bireye şiddet uygulandığı iddiaları sonrası, Pazar günü AK Parti İl Binası karşısında başörtüsünü yakacağını açıkladı. Bunun üzerine İsmail Saymaz bunun provokasyon olacağı paylaşımı yapınca ikili arasında polemik başladı. Yavuz, provokasyon suçlamasına itiraz edince İsmail Saymaz, "Gidin kendinizi yakın, daha münasip olur." dedi.

'Yapmayın' deyip provokatörlükle suçladı

Fatma Yavuz'un pazar günü AK Parti il binası önünde başörtüsünü yakma eyleminin gerekçelerini anlattığı paylaşımının altına gazeteci İsmail Saymaz, "Fatma hanım başörtüsü yakmak provokatif bir eylemdir. Sizin bu tavrınız bütün muhalefete yönelik bir suçlamaya dönecek. Tavrınız büyük bir sorumsuzluk ve provokasyondur. Tavsiyem, bu işten vazgeçin" yorumu yaptı.

Yaptığınız ucuz bir provokasyondur

Fatma Yavuz, İsmail Saymaz'a "Hayır, değildir. Son derece demokratik bir eylem ve temel insan hakkının kullanımıdır. Bu şekilde eylemimi etiketleyerek mahkum etmiş oldunuz, bu da sizin meslek hayatınızın utancı olsun" diye cevap verdi. Bunun üzerine Saymaz, "TBMM’de başörtüsü düzenlemesi ele alınacağı hafta “Başörtümü yakacağım” diye tutturmak ucuz bir provokasyondur" karşılığını verdi.

Gidin kendinizi yakın, daha münasip olur

Yavuz da "Başörtü düzenlemesi adı altında yapılan seçim oyununa tepki gösteriyorum zaten, zamanlama tam isabet bence" karşılığını verdi. Bunun üzerine İsmail Saymaz'dan herkesin kanını donduracak şok bir cevap geldi. Saymaz, Fatma Yavuz'a "Gidin kendinizi yakın, daha münasip olur" karşılığı verdi. Saymaz bu cevabını gelen tepkiler üzerine sildi. Fatma Yavuz ise, "Yazıklar olsun" dedi.