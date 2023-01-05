MHP Taşköprü eski kadın kolları başkanı evinde ölü bulundu!

KASTAMONU'da Gizem Memioğlu, bir süredir yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine evinde ölü bulundu. 41 yaşındaki Memioğlu'nun Milliyetçi Hareket Partisi Taşköprü eski kadın kolları başkanı olduğu öğrenildi.Abone ol
Olay, Kastamonu merkez Kuzey Kent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gizem Memioğlu (41), kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu.
Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine eve gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Memioğlu’nun cenazesi morga kaldırıldı.
Otopsi yapılacak
Memioğlu’nun ölüm sebebi ise yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirleneceği ifade edildi.
41 yaşındaki kadının, Milliyetçi Hareket Partisi Taşköprü eski kadın kolları başkanı olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.