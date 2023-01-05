Almanya'dan Çin kararı! Vakalar artınca Kovid-19 testi zorunlu oluyor

ALMANYA’nın Çin'de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle bu ülkeden gelen yolculara test zorunluluğu getireceği bildirildi.

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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin’de yaptığı açıklamada, Çin'den Almanya'ya gelen yolculara "en az bir hızlı antijen testi yapılmasına ihtiyaç duyulacağını" belirterek ülkeye giriş yönetmeliğinin kısa sürede bu yönde değiştirileceğini ifade etti.

Lauterbach, test zorunluluğunun yanında virüs varyantlarının takip edilmesi için Çin’den gelen yolculardan rastgele örnekler alınacağı, bu ülkeden gelen uçakların atık sularının da kontrol edileceğini kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile AB üyesi olmayan Şengen ülkeleri dün yaptıkları toplantıda, Çin'de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle koordineli tedbirler uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Toplantıda alınan kararlarda, yolcuların Kovid-19 testi yaptırmaları doğrudan zorunlu tutulmamış ancak AB ülkelerinin Çin'den gelen tüm yolculardan uçuştan 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu test istemesinin de "güçlü şekilde teşvik edileceği" bildirilmişti.

Çin'in geçen ayın başında Kovid-19 tedbirlerini gevşetmesinin ardından ülkedeki artan vakalar ve kitlesel yayılmadan endişe duyan çok sayıda ülke, Çin'den gelecek yolculara yönelik tedbirler alacağını bildirmişti.

İtalya, İspanya, Fransa gibi AB ülkelerinin yanı sıra ABD, Hindistan, Japonya, Malezya, İngiltere, Avustralya ve Kanada gibi birçok ülke, Çin ve bölgelerinden seyahat eden yolculara test uygulanması ve sağlık durumlarının izlenmesine yönelik önlemler duyurmuştu.

AB Komisyonu da Birlik genelinde koordineli şekilde aynı tedbirlerin uygulanmasını istemiş, AB ülkelerinin büyük çoğunluğu da bu görüşe katılmıştı.