Savaşa gider gibi taşla sopayla hastaneyi bastılar! Genç kadın ölünce...

Bursa'da Kader A. (21) evinin balkonundan aşağı düştü. Genç kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Kızlarının balkondan düşmesine öfkelenen aile, hastanede kocasının ailesiyle karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Sopaların da kullanıldığı kavga, kameraya saniye saniye yansıdı. Balkondan düşen kadın ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşte olayın detayları...