Alibaba'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'i kabul etti. Görüşmede, Ankara'da bulut bilişim alanında, İstanbul'da ise lojistik alanında öngörülen yatırımlar hakkında Oktay'ın bilgilendirildiği belirtildi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'i kabul etti.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye'de faaliyet gösteren, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi, vergisini ödeyen, istihdam oluşturan ve ekonomiye katkı sağlayan her şirketi Türk şirketi olarak gördüklerini, dünyanın önde gelen şirketlerinden Alibaba Grubun Türkiye'deki kapsamlı yatırım planlarını öğrenmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Evans ise Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımlara ilişkin Oktay'a bilgi vererek, bu kapsamda, Ankara'da bulut bilişim alanında, İstanbul'da ise lojistik alanında yatırım yapmayı öngördüklerini belirtti.

Avrupa operasyonlarını Türkiye'den yöneteceklerini bildiren Evans, lojistik, bilişim ve yönetim alanı haricinde imalat sektöründe de yatırım yapmayı planladıklarını aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'le görüştü.

2015'ten bu yana tepe yönetimde

Ağustos 2015'ten bu yana Alibaba Group'un Başkanlığını yürüten J. Michael Evans, şirketin uluslararası faaliyetlerini yönetmekten ve yürütmekten sorumlu olarak, şirketi küreselleştirme ve faaliyet alanını Çin dışında genişletme stratejisini yürütüyor.

Evans, Alibaba'nın Eylül 2014'teki halka arzından bu yana Alibaba'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Alibaba'ya katılmadan önce Michael, küresel finans alanında 30 yıl geçiren Evans, Şubat 2008'den Aralık 2013'te emekli olana kadar Goldman Sachs'ta Başkan Yardımcılığı yaptı.

2004-2013 yılları arasında Goldman Sachs'ta Asya operasyonları Başkanı olarak görev yapan Evans, Ocak 2011'den Aralık 2013'e kadar Goldman Sachs'ta Küresel Büyüme Pazarları Başkanı pozisyonunu yürütüyordu. Ayrıca, 2010'dan 2013'e kadar da Goldman Sachs'ın İş Standartları Komitesi'ne eş başkanlık yaptı.

Siyaset alanında lisans derecesini 1981'de Princeton Üniversitesi'nden alan Michael Evans, Oxford Üniversitesi'nden 1984'te Finans bölümünden mezun oldu. Evans'ın, Kanada sekizli erkekler kürek takımının bir üyesi olarak 1984 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'ndan altın madalyası bulunuyor.





