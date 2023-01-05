Altılı Masa ilk kez cumhurbaşkanı adayı ismini konuşmak için toplandı! Masada neler var

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı Altılı Masa'nın 10'ncu toplantısı başladı. Toplantı öncesi Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Bu tolantıda ilk kez aday isimleri mutlaka konuşulacak" dedi. Toplatı öncesi 6 partinin sosyal medya hesaplarından ortak video paylaşıldı...

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CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı Altılı Masa'nın 10'ncu toplantısı başladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katılıyor.

Altılı Masa tarafından oluşturulan ortak çalışma grubunun, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"e geçişe yönelik, temel politikalar alanında dokuz ana, 73 alt başlığın yer aldığı çalışması daha önce tamamlanmıştı. Bugünkü toplantıda, hükümet programı niteliğindeki temel politikalar belgesi ele alınacak ve bu metne masada son şekli verilecek. Çalışma, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi olacak.

Yarının Türkiyesi için cesaret zamanı

Altılı Masa toplantısı öncesinde altı partinin sosyal medya hesaplarından "Yarının Türkiyesi için cesaret zamanı" sloganının yer aldığı ve partilerin genel başkanlarının mesajlarına yer verilen video, partilerin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Masada, başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifine yönelik nasıl bir tutum alınacağı da konuşulacak.

Aday konusu bugün mutlaka açılır

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İsmail Saymaz'ın “Altılı Masa’da adaylık konusu açılır mı” sorusuna, “Bu konu mutlaka açılır. Gündeme gelir. Türkiye’nin gündemine bu kadar girdikten sonra orada hiç konuşulmaması olmaz” yanıtını verdi. Daha önce konunun açılmadığını ifade eden Karamollaoğlu, “Arada sırada söylenmiş olması, konuşulduğu manasına gelmez” dedi.