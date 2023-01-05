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Cüneyt Özdemir 3 kuruşluk tazminat ödeyecek

Cüneyt Özdemir 3 kuruşluk tazminat ödeyecek

Gazeteciler Kemal Öztürk ile Cüneyt Özdemir arasında yaşanan tartışma Öztürk tarafından mahkemeye taşınırken, davadan 3 kuruş tazminat kararı çıktı.

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Gazeteci Kemal Öztürk ile meslektaşı Cüneyt Özdemir arasında yaşanan gerilim mahkemeye taşındı. Kemal Öztürk tarafından açılan davada mahkeme Cüneyt Özdemir’in 3 kuruş tazminat ödemesine karar verdi.

İki gazeteci arasındaki ilk tartışma Habertürk ekranlarında Kübra Par’ın sunduğu "Açık ve Net" programında yaşandı. Programda Cüneyt Özdemir’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert ifadelerine Kemal Öztürk “Cüneyt Özdemir’in konuşmasının bir tahlil olduğunu düşünmüyorum. İçinde çokça küfürlerin olduğu ve alaycı bir lisanla insanlara aptal, salak laflarının geçtiği bir konuşma. O nedenle onu bu kadar değerli kıldığını düşünmüyorum. İkincisi yeni bir şey söylediğini de düşünmüyorum. Münasebetiyle onun üzerinden konuşmayı istemem” sözleriyle tepki göstermişti.

"Gazeteci değilsin hoşt" demişti

Özdemir de sosyal medya hesabı üzerinden Öztürk’e “Gazeteci değilsin. Yorumcu bile değilsin. Fikrin kelamın yok. Hoşt. Bu kadarsın” ifadelerini kullandı.

Bu sözler sonrası Öztürk ise, Özdemir hakkında 3 kuruşluk tazminat davası açtığını açıklamıştı.

Açılan davada ise karar bugün duyuruldu. Verilen kararı Öztürk, sosyal medya hesabından paylaşarak ”Hakkımda yazdığı düzeysiz kelamlar yüzünden mahkemeye verdiğim Cüneyt Özdemir hakkında karar bugün çıktı. Mahkeme talebimi kabul etti ve 3 kuruş tazminat ödemesine karar verdi. Seviyesi mahkemede tescillendi bir daha kimseye saygısızlık yapmaz artık!” ifadelerini kullandı.

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