Merdan Yanardağ'dan olay Kızılelma iddiası: Bu stüdyoya 5-6 tanesini yan yana koyarsınız

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, yine Bayraktar SİHA'ları hedef aldı. Yanardağ, insansız savaş uçağı Kızılelma için "Bu stüdyoya bunlardan en aşağı 5-6 tanesini yan yana koyarsınız." dedi.

Abone ol

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın milli savunma sanayisine düşmanlığı bitmek bilmiyor.

Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sık sık yerli ve milli savunma sanayii hamlelerini diline doluyor ve tepki çeken açıklamalar yapıyor.

TÜSAŞ'a "USAŞ" dedi

Hazımsızlığı bitmeyen Yanardağ, "Üstelik USAŞ'ı batırdılar. USAŞ'ın yaptığı ANKA, SİHA ve İHA üretiminde dünyanın önde gelen firmalarından biriyken şirketin içini boşalttılar. Onun üretim yapmasını engellediler, damadın şirketini desteklediler." ifadelerini kullandı.

Dünya basınının Türk SİHA'ları dilinden düşürmemesi ile ilgili de tepki çeken ifadeler kullanan Yanardağ, "Efendim CNN demiş ki, Türk SİHA'ları oyun değiştirici. Nasıl bir aşağılık kompleksiniz var ya sizin? Al Jazeera demiş, Bayraktar büyük boşluğu doldurdu falan." dedi.

4-5 tanesi stüdyoya sığarmış

Yanardağ, dünyanın konuştuğu Kızılelma, Bayraktar TB-2, AKINCI TİHA için ise, "Bunlar büyük Fantom uçakları gibi görünüyor. Ama öyle bir şey değil. Bu stüdyoya bunlardan en aşağı 5-6 tanesini yan yana koyarsınız. Planör gibi." şeklinde akılalmaz ifadeler kullandı.