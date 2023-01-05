İkizlere hamile olan kadın öldü otopside korkunç gerçek! Ağırlaştırılmış müebbet istendi...

DENİZLİ'de ikiz bebeklerine hamile olan 2 çocuk annesi kadın banyoda ölü bulunmuştu. Kalp krizi olarak değerlendirilen ölümle ilgili korkunç detay ön otopside ortaya çıktı. Kadının boynunda boğuşma ve morluklar tespit edilirken kocasının kollarında da tırnak izleri olduğu görüldü. 2 kez gözaltına alındıktan sonra çelişkili ifadeleri nedeniyle tutuklanan koca hakkında yeni gelişme yaşandı: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istemiyle iddianame düzenledi.

Abone ol

Denizli’de 2022 Mayıs ayında meydana gelen olayda, Buldan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan iki çocuk annesi, ikiz bebeklere 5 aylık hamile Hatice Çaltı'dan (43) uzun süre haber alamayan yakınları, kadının erken doğum yapabileceğini düşünerek durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleriyle birlikte eve gelip odaları kontrol eden polis ekipleri, Çaltı'yı banyo küvetinde hareketsiz şekilde buldu. Başından yaralı olan Çaltı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp krizi sanılmıştı

İlk belirlemelere göre, ikiz bebeklere hamile olan 2 çocuk annesinin kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendirilirken, Çaltı'nın vücudunda kesici ve delici alet yarası tespit edilmedi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi otopsi için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopside korkunç detay

Genç kadının sabah saatlerinde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda ön otopsisi tamamlanınca korkunç bir detay da ortaya çıktı.

Çaltı'nın boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında ise boğuşmadan kaynaklı çizikler tespit edildi. Ayrıca, Hatice Çaltı’nın tırnaklarında deri dokuları bulunarak adli tıp incelemesine gönderildi.

Yapılan ön otopsinin ardından genç kadının öldürülme ihtimali kesinlik kazanırken; şüpheli olarak Çaltı'nın eşi Ramazan Çaltı (46) gözaltına alındı.

Çelişkili ifadeler, kollarında tırnak izleri...

Sürekli çelişkili ifadeler veren ve kollarında tırnak izleri tespit edilen Ramazan Çaltı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcı itiraz etti yakalama kararı çıkarıldı

Buldan Cumhuriyet Savcısı'nın karara itiraz etmesi üzerine aynı gece Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada itiraz kabul edilerek ve şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli, adli kontrolle serbest kaldıktan saatler sonra yeniden gözaltına alındı.

Tutuklandı

Buldan Adliyesine sevk edilen Çaltı, adli kontrol kararına yapılan itirazı kabul eden Denizli 1. Ağır Cezaya Mahkemesinde görülen duruşmaya güvenlik gerekçesiyle SEGBİS üzerinden katıldı. Dosyadaki bilgi ve delillere göre şüpheli bulunan koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayete hırsızlık süsü vermeye çalışmış ağırlaştırılmış müebbet istendi

Çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alınan Ramazan Çaltı'nın eşinin ölümüne hırsızlık süsü vermeye çalıştığı ve banyodaki musluğu açık bıraktığı ortaya çıktı. Devam eden soruşturma çerçevesinde Ramazan Çaltı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Görüntüler çelişti eşini banyoda öldürdüğü kesinleşti

İddianamede, zanlının verdiği ifadelerle güvenlik kamera görüntülerinin çeliştiği ve eşini banyoda öldürdüğü delillerle belirlendi. Olayı tarlada çalışırken öğrendiğini iddia eden zanlının üzerinin ıslak olduğu ve incelenen güvenlik kameralarında ise evin etrafından dolaşıp içeri girdiği kaydedildi.