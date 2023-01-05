Müge Anlı delirdi delirecek Sinan'ın Hamide teyze sözleri şok etti: Cıbıl çıplak geldi karşıma
Müge Anlı, kayıp Arife Gökçe'yi ararken programa konuk olan Sinan Sardoğan köydeki sapıklıklarıyla gündemden düşmüyor. Yaşlı kadınlara cinsel mesajlar attığı ortaya çıkan Sinan'ın son programda, Hamide teyzenin evine gitmesiyle ilgili sözleri herkesi şoke etti. Sinan, kayıp Arife Teyze için ise üzülmediğini söyledi. Sapık Sinan sadece stüdyodakilerin değil Türkiye'nin büyük bölümünün sinirleriyle oynadı. Sinan'a Twitter'dan arka arkaya tepkiler geldi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
"O gün 10 tane mesaj atmışsın"
Programda sapıklıkları ortaya çıkan Sinan Sardoğan'a Müge Anlı, "Ben insanlara da bir şey söyleyemiyorum. Sinan'ın neye kinleneceği belli olmadığı için. O gün özür dilemek için aradığını söyleyen Fikri abiye, beni tehdit etti deyip küfrediyor. Özür dilemek için aradığın adama sonradan nasıl küfrettiğini biz hala anlayamadık. O gün 10 tane mesaj atmışsın Fikri abiye. Ne mesaj attın?" sorusunu yöneltti.
"9 mesajda ne vardı?"
Sinan, Müge Anlı'nın iddialarını reddetti. Bunun üzerine Müge Anlı, "Hayır'la olacak iş değil. Senin telefon kaydında Fikri abiye attığın 10 tane mesaj var. Bu tartışma konusu değil. Onu demiyorum artık. Ne mesaj attın? Bir tanesinde anasına, namusuna küfrettim dedin. Diğer 9 mesajda ne vardı?" ifadelerini kullandı.
Sinan ısrarla "bir" dedi
Sinan, "Ben bir kere attım başka da atmadım. Hayır atmadım" dedi.