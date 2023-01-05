Müge Anlı delirdi delirecek Sinan'ın Hamide teyze sözleri şok etti: Cıbıl çıplak geldi karşıma

"O gün 10 tane mesaj atmışsın"

Programda sapıklıkları ortaya çıkan Sinan Sardoğan'a Müge Anlı, "Ben insanlara da bir şey söyleyemiyorum. Sinan'ın neye kinleneceği belli olmadığı için. O gün özür dilemek için aradığını söyleyen Fikri abiye, beni tehdit etti deyip küfrediyor. Özür dilemek için aradığın adama sonradan nasıl küfrettiğini biz hala anlayamadık. O gün 10 tane mesaj atmışsın Fikri abiye. Ne mesaj attın?" sorusunu yöneltti.