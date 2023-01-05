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Antalya'da direksiyon eğitiminde otomobil takla attı kursiyeri bırakıp kaçtı

Antalya'da direksiyon eğitiminde otomobil takla attı kursiyeri bırakıp kaçtı

ANTALYA'da özel aracıyla direksiyon eğitimi alan kadının kullandığı otomobil duvara çarptıktan sonra takla attı. Kaza sonrası kadın araçta sıkışırken kendisine ders veren kadın eğitmenin araçtan kendi çabasıyla çıkarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

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Kaza, saat 14.00 sırasında Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 6102 Sokak’ta meydana geldi. Yanındaki bir kadın eğitmenden özel aracıyla direksiyon dersi alan A.Ö., 07 AH 523 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yokuş aşağı kontrolden çıkan otomobil sağdaki duvara çaptıktan sonra ters döndü.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücüyü bırakıp kaçtı

İsmi öğrenilemeyen eğitmen kaza yerinden kaçarken, sürücü ise araç içinde sıkıştı.

Yaralı A.Ö, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sedyeye alınan A.Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla inceleme başlatıldı.

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