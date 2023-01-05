Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'i feshedecek! İşte Meclis'in feshedileceği o tarihler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün "Seçimi öne çekeceğiz" çıkışı sonrası Ankara kulisleri hızlandı. Muhalefetin 6 Nisan'dan sonraki bir tarihe alınacak erken seçime 'hayır' diyeceğini ilan etti. Bu durumda seçimin öne alınması için Meclis'ten 360 milletvekilinin oyuyla erken seçim kararı çıkması mümkün gözükmüyor. AK Parti koridorlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshederek seçim tarihini öne alacağı konuşulmaya başlandı. Erdoğan Meclis'i ne zaman feshedecek? İşte kulisler...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında "mevsim şartlarını" göz önüne alarak seçimi biraz öne çekeceklerini açıkladı. MHP lideri Devlet Bahçeli de erkene alınmış seçime kapıyı açıp, "muhalefet yanaşmazsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'i feshedebileceğini, bunun yasal olduğunu" ilan etmişti. AK Parti kulislerinde Erdoğan'ın Meclis'i feshederek seçimi erkene alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Erkene alınmış seçim için 2 yol var!

18 Haziran'da yapılması planlanan seçimlerin öne alınıp alınmayacağı tartışmaları Erdoğan'ın son açıklamasıyla bitti. Seçimlerin öne alınacağı kesinleşti. Ancak seçimlerin erkene alınabilmesi için iki yol var. Ya 360 milletvekilinin desteğiyle seçimler öne alınabilir ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’i fesih edip seçimi erkene çekebilir.

Meclis'ten erken seçim kararı çıkmaz!

Muhalefet, 6 Nisan’dan sonraki bir tarihte erkene alınmış seçim kararına Meclis'te destek vermeyeceğini ilan etti. Bu durumda seçimin erkene alınması için Meclis'ten 360 'evet' oyunun çıkması imkansız olarak niteleniyor. Bu da seçimleri erkene almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshetmesini tek seçenek olarak çıkardı.

Erdoğan muhalefete koz vermektense...

Muhalefetin, '6 Nisan sonrası bir tarihe destek vermeyiz' açıklamasını hatırlatan AK Parti yöneticileri, "Cumhurbaşkanımız onlara koz vermektense kendisi erken seçim kararı alarak Meclis’i feshetmeyi seçebilir. Bu ihtimal daha güçlü görünüyor" diyor.

İşte Melis'in feshedilebileceği o tarihler...

AK Parti 30 Nisan, 7 Mayıs, 14 Mayıs tarihleri için seçim takvimini masaya yatırdı. 30 Nisan'da seçim olabilmesi için en az 60 gün önce seçim kararı alınması gerekiyor. Bunun için de Erdoğan'ın en geç 30 Ocak'a kadar Meclis'i feshedip seçim kararı alması gerekiyor. 7 Mayıs'ta seçim yapabilmek için de Erdoğan'ın Şubat ayının ilk haftası Meclis'i feshetmesi gerekiyor. 14 Mayıs'ta bir erken seçim için ise 14 Şubat'a kadar Meclis'in feshedilmesi şart.

Güçlü ihtimal: Şubat'ta fesih Mayıs'ta seçim

AK Parti kaynakları erkene alınmış seçim için 14 Mayıs tarihine daha fazla ihtimal veriyor. Bu sebeple AK Parti kulislerinde Meclis'in Şubat ayının ilk haftası Erdoğan tarafından feshedilmesi ve 14 Mayıs'ta da seçime gidilmesinin en güçlü ihtimal olduğu konuşuluyor.

Seçim Erdoğan için mi erkene alınıyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı adayı olamayacağı, anayasaya göre 2 dönem cumhurbaşkanlığı yapan kişinin bir dönem ara vermesi gerektiği iddiaları gündemde. AK Parti ise Erdoğan ilk seçimi eski anayasa kapsamında seçildiği için bir kez daha seçilmesinde herhangi bir engel olmadığını" savunuyor. Muhalefet ise seçimi erkene alarak, anayasadaki 2 dönem şartının geçersiz hale getirilmek istendiğini savunuyor.

AK Parti'de seçim beyannamesi hazırlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimin öne alınacağı açıklaması ile AK Parti’de seçim beyannamesi hazırlıklarına hız verildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un başkanlığında strateji heyeti seçim beyannamesi üzerinde çalışma yürütüyor. AK Parti’nin seçim beyannamesi çalışması seçim kararının alınması ve YSK’nın seçim takvimini açıklaması ile birlikte kamuoyu ile paylaşılacak. Beyannameyi Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması öngörülüyor.