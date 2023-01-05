Dolandırıcılar öyle bir yalan kullandı ki... Yaşlı adam 77 bin TL kaptırdı

AKSARAY'da yaşlı adam eşinin tedavisi için sakladığı parayı kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırdı. 'Seni dolandırıcılardan koruyacağız' yalanına kanan yaşlı adam 77 bin lira parayı dolandırıcıların hesabına gönderdi. Şüphelilerin ikinci kez aramasıyla dolandırıldığını fark eden yaşlı adam polise sığınıp yardım istedi.

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Olay, Minarecik Mahallesi 559 Sokak'ta bulunan özel bir bankanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce kendilerini polis olarak tanıtarak Duran Derin'i (69) arayan dolandırıcılık şebekesi, yaşlı adamı koruma bahanesi ile dolandırdı.

Eşinin tedavisi için Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giden yaşlı adamı arayan şebeke kendilerini 2 polis adıyla tanıtarak, "Seni dolandırıcılardan koruyacağız. Hesabındaki parayı güvene almamız için gönder" deyip yaşlı adamdan para istedi.

77 bin TL dolandırdılar ikinci kez arayıp 100 bin TL istediler

Eşinin tedavisi için ayırdığı parayı korumak isteyen yaşlı adam 77 bin 300 TL'yi dolandırıcıların hesabına yolladı. Aksaray'a geldiğinde dolandırıcılar tarafından tekrar aranan yaşlı adama, "100 bin TL'yi hesaba yatır. Polisler sorarsa polis yeğenim Ali'nin haberi var" deyince yaşlı adam dolandırıldığını anlayarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Banka önüne giden yaşlı adam hesabındaki parayı güvene alarak polis ekiplerinden yardım istedi.

Yaşlı adam ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, dolandırıcılık ile ilgili soruşturma başlatıldı.