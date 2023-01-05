Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük jest! Bedava götürecekler

Acun Ilıcalı'nın başkanlık yaptığı İngiltere Championship ekibi Hull City, taraftarlarını deplasman maçlarına ücretsiz götürme kararı aldı.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, tarihi bir karara imza atarak sezonun kalan bölümünde taraftarların deplasman maçlarına ücretsiz götürüleceğini açıkladı.

"Zor bir zaman olduğunu biliyoruz"

Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Taraftarımızın desteği harikaydı ve onlara aynı desteği göstermek istedik. Şu anda insanlar için oldukça zor bir zaman olduğunu biliyoruz ve Noel her zaman pahalı bir dönemdir. Eğer onlara yardım edebilirsek, doğru bir şey yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Taraftarlar çılgına döndü

Hull City taraftarları, Acun Ilıcalı'nın bu kararıyla adeta sevinçte çılgına döndü. Sosyal medyada yapılan yorumlarda "İngiltere tarihinde bir ilk." ifadeleri kullanıldı.