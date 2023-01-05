Halil Konakçı Hoca Ekrem İmamoğlu'nu kurtaracak mı?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Barış Terkoğlu'nun bugünkü köşesine taşıdığı "İmamoğlu'nu kurtaracak imam" başlıklı yazısı ile ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulunuyor.

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Yüksek Seçim Kurulu üyelerine “ahmak” dediği için yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasaktan kurtulabileceği formülü Gazeteci Barış Terkoğlu köşesinde yazdı. 5 yıl önce Diyanet İşleri başkan yardımcılığına atanan Burhan İşliyen için 'ahmak adam' ifadesini kullanan Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı'ya herhangi bir dava açılmaması sebebiyle Konakçı imamlık görevini sürdürüyor. Burhan İşliyen'in de kamu görevlisi olması sebebiyle eğer savcılar 'hakaret yok' diyerek Halil Konakçı'ya herhangi bir dava açmazsa, bu durum Ekrem İmamoğlu'nun eline güçlü bir koz verebilir.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Barış Terkoğlu'nun ilgili yazısı ile ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulunuyor.