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Trabzonspor - Giresunspor maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.Abone ol
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Giresunspor ile karşılaşıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.
TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR
İLK 11'LER:
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gómez
GİRESUNSPOR: Onurcan, Alper, Arias, Perez, Hayrullah, Mejia, Campuzano, Görkem, Kuwas, Sergio, Bajic
STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1