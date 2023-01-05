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Trabzonspor - Giresunspor maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor - Giresunspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Giresunspor ile karşılaşıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gómez

GİRESUNSPOR: Onurcan, Alper, Arias, Perez, Hayrullah, Mejia, Campuzano, Görkem, Kuwas, Sergio, Bajic

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

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