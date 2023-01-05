Rusya'dan Ukrayna'da ateşkes açıklaması

Rusya, Noel nedeniyle Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan edecek.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 11'inci aya girildi. Savaş süresince her iki ülkede de ağır kayıplar yaşanırken, Rus ordusu şiddetini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Savaşın devam ettiği iki ülke, bir yandan da yaklaşan Noel'e hazırlanıyor..

Moskova ve Tüm Rusya Patriği, Ukrayna ve Donbas'ta Noel nedeniyle ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Kararı değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çağrıya olumlu yanıt verdi.

6-7 Ocak'ta ateşkes ilan edildi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya, Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan edecek.

Ateşkes, 6 Ocak 12.00'den 7 Ocak 00.00'a kadar geçerli olacak.

Ortodokslar Noel'i 7 Ocak'ta kutluyor

Ortodoks dünyası, batılı mezheplerden farklı olarak Noel'i 7 Ocak'ta kutluyor.

Ortodoks Kilisesi hala Jülyen takvimine göre İsa'nın doğumunu kutlamayı seçtiği için Ortodoks Noel günü her 7 Ocak'ta gerçekleşiyor.

Gregoryen takviminde ise Noel 25 Aralık'a denk geliyor.