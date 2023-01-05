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Fransa’dan Türkiye’yi bölen skandal harita!

Fransa’dan Türkiye’yi bölen skandal harita!

Fransız bir ırkçının 24 Aralık’ta gerçekleştirdiği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine PKK yandaşlarının yangın yerine çevirdiği Fransa, yine PKK bölücülüğüne payanda oldu.

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Avrupa Birliği ülkesi Fransa, besleyip büyüttüğü terör örgütü PKK’ya yönelik psikolojik desteğini medya üzerinden sağlamaya devam ediyor. Fransız yayın kuruluşu France24, yayımladığı bir haberde terör örgütünün Türkiye’yi bölme hayallerine destek veren bir harita kullandı. France24, yayımladığı sözde ‘Kürdistan’ haritasında Türkiye topraklarının bir kısmını uyduruk haritaya ekledi.

“Ortadoğu Meseleleri” başlıklı yayınında ekranın sağ bölümünde yansıtılan sözde haritada sarı renkte “Kürdistan” ifadesine yer verilen bir haritalama yapıldığı dikkat çekti. Türkiye, Irak ve Suriye’den toprak parçalarının kesintili noktalarla sözde “Kürdistan” haritasına eklendiği görsel büyük tepki topladı.

Türkiye’nin doğu ve güneydoğu şehirlerinin sözde “Kürdistan” toprakları olarak yansıtıldığı programda ayrıca Türkiye’nin Kürtleri tanımadığını ve bölgeyi ‘Güney Doğu Anadolu’ olarak tanımladığı hezeyanını dillendirdi. Türkiye’nin sınırlarını bariz şekilde Fransız kanal, sadece Irak’ın kuzeyindeki özerk yönetimin siyasi olarak tanındığını dillendirdi.

Cenaze değil terör propagandası

Paris’te 24 Aralık’ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölenleri anmak için düzenlenen tören, adeta PKK propagandasına dönüştü. Törende, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve PKK adına hazırlanan çelenkler yer aldı.

Cenazelerin terör örgütü PKK paçavraları ile elebaşı Özalan posteri önüne konulduğu görüldü.

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