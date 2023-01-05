Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme! İttifak sinyali vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Yapıcıoğlu geçtiğimiz günlerde ittifak yapabilecekleri sinyalini vermişti.

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Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Görüşmenin detayına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İttifak mesajı vermişti

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde, Adana'da yaptığı açıklamada, mevcut ittifakların içinde yer alıp almayacağı sorusuna yanıt vermişti.

Yapıcıoğlu, "Şartlar el verirse, böyle bir teklif gelirse biz de bir ittifak içerisinde yer alabiliriz. Üçüncü bir ittifakı kendimiz oluşturmak gibi bir arayışımız yok.'' demişti.