ABD Başkanı Biden’dan ateşkes açıklaması: Sanırım nefes almak istiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’da ilan ettiği ateşkese değinerek, “(Putin) Sanırım biraz nefes almaya çalışıyor” dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın n 6-7 Ocak tarihlerinde ilan ettiği 36 saatlik ateşkes ilanına dair açıklamalarda bulundu.

Biden, “Putin'in söylediği herhangi bir şeye yanıt vermek konusunda isteksizim. Bunu ilginç buldum. 25'inde ve yılbaşında hastaneleri, kreşleri ve kiliseleri bombalamaya hazırdı. Sanırım biraz nefes almaya çalışıyor" dedi.





