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ABD Temsilciler Meclisi'nde 7. turda da başkan seçilemedi

ABD Temsilciler Meclisi'nde 7. turda da başkan seçilemedi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde 7. tur oylamasında da yeterli çoğunluğuna ulaşılamadığı için başkanık seçimi yapılamadı.

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ABD'de ara seçimlerin ardınan hakimiyet mücadelesi başladı. ABD kongresinin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin başkanını belirlemek üzere yapılan seçimlerde siyasi kriz derinleşti.

7'nci turda da sonuç yok

İHA'nın haberine göre seçimin 7. turunda da yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için meclis başkanı seçilemedi.

Seçimde öne çıkan isim olan ve Demokratlar tarafından desteklenen Hakeem Jeffries 7. turdaki oylamada 212, Cumhuriyetçi Kevin McCarthy 201 ve diğer Cumhuriyetçi aday Byron Donalds 19 oy aldı.

Temsilciler Meclisi’ndeki en uzun seçim yarışı 2 ay sürmüştü

ABD tarihinde yapılan en uzun Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimi ise Aralık 1855 ile Şubat 1856 arasında gerçekleşmiş, 2 ay süren seçimde başkanın belirlenmesi için 133 tur oylama yapılmıştı.

ABD'de 8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan başkanlık seçimi krize dönüşmüş, üyeler ilk 4 turda başkan seçememişti.

5 tur boyunca 212 Demokrat üyenin tamamı Hakeem Jeffries için oy kullanmayı sürdürürken, Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, son olarak partisinden 201 kişinin oyunu almıştı.

Buna rağmen muhafazakar Cumhuriyetçilerin 20'si Byron Donalds'a oy vererek, McCarthy'nin çoğunluğu elde etmesine engel olmuştu. Seçimin, başkan seçimine izin veren yeterli çoğunluğa ulaşılıncaya dek devam etmesi bekleniyor.

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