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HABER /  POLİTİKA

6'lı masa toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı

6'lı masa toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı

Onuncu kez toplanan 6'lı masadan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı adayı için, genel başkanlar arasında istişareler başlatılmasına karar verdik." denildi.

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Altı muhalefet partisinin oluşturduğu Millet İttifakı, bugün bir kez daha toplandı. Onuncu kez toplanan muhalefet partileri, toplantısını Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Henüz adayını belirleyemeyen altılı masanın onuncu toplantısı 9 saat sürdü. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada ilk kez cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bir adım atıldı.

"Aday için görüşmelerin başlatılmasına karar verdik"

Açıklamada "Cumhurbaşkanı adayı için, genel başkanlar arasında istişareler başlatılmasına karar verdik." denildi.

"30 ocakta yol haritasını açıklayacağız"

"6 Nisan'dan önce yapılacak bir erken seçime destek vermeye hazırız" denilen açıklamada, yol haritasıyla ilgili de tarih verildi:

"Geçiş süreci yol haritasını ve ortak politikalar metnini 30 ocakta kamuoyuyla açıklayacağız."

11.toplantı İyi Parti'de

Öte yandan, bir sonraki toplantının 26 Ocak tarihinde İyi Parti'nin ev sahipliğinde yapılacağı açıklandı.

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