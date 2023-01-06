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ABD'den Türkiye övgüsü: Yapılanları takdir ediyoruz

ABD'den Türkiye övgüsü: Yapılanları takdir ediyoruz

ABD Dışişleri, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek üzere oynadığı yapıcı rolü takdir ettiklerini, Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkilerini barış için kullandığını bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe yaptığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski görüşmeleri olumlu sonuç verdi. Rusya, Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde tek taraflı ateşkes ilan edeceğini duyurdu. Ateşkes kararının arkasında Ortodoks Noeli olduğu vurgulandı. Rus birlikleri yarın saat 12'den itibaren 36 saat boyunca cephe gerisinde kalacak.

Türkiye'nin uluslararası barışa katkı sunan arabulucu hamlesi sonrası ABD'den övgü dolu bir açıklama yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek üzere oynadığı yapıcı rolü takdir ettiklerini, Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkilerini barış için kullandığını duyurdu.

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