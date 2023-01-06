Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu

Kamu çalışanlarına ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ödemeler 27 Ocak ve 17 Nisan'da yapılacak.Abone ol
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu.
Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 27 Ocak, ikinci yarısı 17 Nisan'da yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:
"Karar Sayısı: 6649 1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında, mezkür Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 27/1/2023, diger yarısının 17/4/2023 tarihinde ödenmesine,
2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2023 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 22/12/2023 tarihinde ödenmesine, 6772 sayılı Kanunun 4 öncü maddesi gereğince karar verilmiştir."