EYT AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın oylarına nasıl yansıdı? Fuat Uğur paylaştı

tv100 yazarı Fuat Uğur, EDAR Araştırma Şirketi tarafından EYT’den sonra yapılan ilk araştırmayı paylaştı. AK Parti'nin, CHP'nin, İYİ Parti'nin oy oranı ne oldu?

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Milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesinde tüm detaylar belli oldu ve düzenleme birkaç güne kadar Meclis’te oylanarak resmen kabul edilecek. TV100 yazarı Fuat Uğur EYT düzenlemesinin seçmende büyük ölçüde memnuniyet yarattığını belirterek bu konuda yapılan araştırma sonuçlarını paylaştı. Uğur şunları kaydetti:

EDAR Araştırma Şirketi’nin sahibi Eda Serbest işte bu konuya aktif bir çalışmayla mercek tuttu ve 2 bin 579 kişiyle yapılan YÜZ YÜZE görüşmeyle çıkan sonucu yayınladı.

Araştırma sonuçlarına bakılırsa Hükümet’in EYT düzenlemesi seçmende büyük ölçüde memnuniyet yaratmış görünüyor. Çünkü katılanların yüzde 61,2'si EYT düzenlemesini olumlu bulduğunu söylemiş. Yüzde 23,1 olumsuz karşılamış. Kalan yüzde 15,7 ise ne olumlu ne de olumsuz seçeneğini kullanmış.

EDAR’ın yaklaşık 3,5 ay önceki kamuoyu araştırması AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın oylarında bir gerilemeye işaret etmekteydi önceki seçimlerle karşılaştırıldığında.

EYT’den sonra yapılan ilk araştırmada, AK Parti yüzde 37,4 ile birinci parti çıkıyor. MHP’nin oyu ise yüzde 8,1 görünüyor. AK Parti’yi yüzde 26,1 oy oranı ile CHP, yüzde 12,3 ile İYİ Parti, yüzde 10,7 ile HDP izliyor.

Kısaca geçmişle kıyaslandığında Cumhur İttifakı’nın oylarında ciddi bir artış yaşandığı gözlenmekte ve yapılan değerlendirmede bunda iktidarın enflasyonla mücadelesinin, EYT düzenlemesinin payı olduğu belirtilmekte. Kısacası bu araştırmaya göre CUMHUR İTTİFAKI’NIN OYU ŞİMDİDEN YÜZDE 45,5 görünmekte. Bu oya Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerle kararsızlardan gelen oyları eklediğinizde yüzde 50 sınırına çoktan dayandığı anlaşılmakta. Tabii Cumhurbaşkanı’nın oy oranı bu durumda daha da yüksek çıkabilir.

Önümüzdeki 5 Şubat’ta Brent petrolün fiyatı 60 dolara inecek. Enflasyon düşüş trendinde. Daha da düşecek.

Marketler genel gidişatı gördü, peş peşe fiyat indirimleri ve fiyat sabitlemelerine gitmeye başladılar. ŞOK, Migros, CarrefourSA kaç üründe ne kadar indirim yaptıklarını açıkladılar.

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