CarrefourSA 20 bin üründe yüzde 40 indirim yaptı! İndirimli ürünler listesine bakın

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kısa süre önce, ulusal zincir marketlerin üst yöneticileri ile bir araya geldi ve etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Bunun ardından Şok, Migros ve CarrefourSA peş peşe indirim ve fiyat sabitleme kampanyaları yapmaya başladı.