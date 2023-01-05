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CarrefourSA 20 bin üründe yüzde 40 indirim yaptı! İndirimli ürünler listesine bakın

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CarrefourSA 20 bin üründe yüzde 40 indirim yaptı! İndirimli ürünler listesine bakın

Zincir marketler indirim yarışına girdi. Migros ve Şok Marketler'den sonra CarrefourSA'dan da indirim müjdesi geldi. Peki indirimli ürünler neler, hangi ürün ne kadar oldu? İşte detaylar...

CarrefourSA 20 bin üründe yüzde 40 indirim yaptı! İndirimli ürünler listesine bakın

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kısa süre önce, ulusal zincir marketlerin üst yöneticileri ile bir araya geldi ve etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Bunun ardından Şok, Migros ve CarrefourSA peş peşe indirim ve fiyat sabitleme kampanyaları yapmaya başladı.

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CarrefourSA 20 bin üründe yüzde 40 indirim yaptı! İndirimli ürünler listesine bakın

CarrefourSA da 20 bin üründe  yüzde 40 indirim yaptığını açıkladı.  Peki hangi ürünlerde indirim oldu? İşte o listedeki bazı ürünler:

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CarrefourSA 20 bin üründe yüzde 40 indirim yaptı! İndirimli ürünler listesine bakın

4 LT Orkide sıvı yağ 144,90 TL,

Papia kağıt havlu 44,90 TL

Koruyucu Yıkanabilir Maske Siyah 1 TL

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CarrefourSA 20 bin üründe yüzde 40 indirim yaptı! İndirimli ürünler listesine bakın

Carrefour Edremit Çizik Yeşil Zeytin 400 gr 22,50 TL

Kellogg's Granola Karışık Meyveli 60 gr 8,70 TL

Bahçıvan Tost Peyniri 600 gr 89 TL

Ekici Beyaz Peynir Tam Yağlı 500 gr 69,90 TL

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