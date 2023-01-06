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Kocasının sperminden yaptığı keki öğrencilerine yedirdi öğretmen ve eşine rekor ceza

Kocasının sperminden yaptığı keki öğrencilerine yedirdi öğretmen ve eşine rekor ceza

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Cynthia Perkins isimli bir kadın öğretmen, öğrencilerine kocası Dennis Perkins’in spermlerinden yaptığı keki yedirdi. Mahkemede öğretmene 41 yıl kocasına ise 100 yıl hapis cezası verildi.

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Amerika Birleşik Devletleri’nin Louisiana eyaletinde bir kadın öğretmen ve kocasının davranışı tepkilere neden oldu. Kocasının spermlerinden kek yapan öğretmen Cynthia, bu kekleri okula getirerek öğrencilerine ikram etti.

Olayın ortaya çıkmasından sona gözaltına alınan Cynthia ve Dennis çifti tecavüz, çocuk pornografisi, cinsel taciz ve özel hayatın ihlali suçlarından tutuklandı.

Çok sayıda gizli kamera görüntüsüne ulaşıldı

Çiftin evinde polisin yaptığı aramada gizli bir şekilde çekilen çok sayıda kamera görüntüsüne rastlandı.

9-10 yaşlarına bir cocuğa da cinsel istismarda bulunmuşlar

Polisin evlerindeki aramada görüntülere ulaşması üzerine Cynthia görevinden uzaklaştırıldı. Çıkartıldıkları mahkemede kendilerine yöneltilen tüm suçlamaları kabul eden çift, 9-10 yaşlarındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduklarını itiraf etti.

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