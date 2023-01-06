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Cristiano Ronaldo'yla ilgili sürpriz gelişme! Fenerbahçe taraftarı heyecanlandı...

Cristiano Ronaldo'yla ilgili sürpriz gelişme! Fenerbahçe taraftarı heyecanlandı...

Cristiano Ronaldo'yu kadroya katan Al Nassr'ın yabancı oyuncu kontenjanı doldu. Bu gelişme sonrası Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran ikinci bir gelişme oldu. Al Nassr'ın Ronaldo'ya yer açmak için Sarı-Lacivertli kulübün transfer gündeminde olan Aboubakar'ı gözden çıkarmaya hazırlandığı kaydedildi. Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye transferi kolay sonuçlanabilir.

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Geçtiğimiz günlerde yeni takımıyla resmen imzalayan Ronaldo, görkemli bir imza töreniyle tüm dünyaya tanıtıldı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bulunan Mrsool Park Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan 37 yaşındaki Ronaldo, "Bu kararı aldığım için çok gurur duyuyorum. Avrupa'daki hayallerimi gerçekleştirdim. Her şeyi kazandım. En büyük kulüplerde oynadım. Şimdi yeni bir mücadele için buradayım. Ailem de aldığım karardan dolayı mutlu." dedi.

Portekizli süperstar, görkemli imza töreniyle resmen Al Nassr'ın oyuncusu olurken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kontenjan doldu

Kadrosunda David Ospina, Alvaro Gonzalez, Ghislain Konan, Luiz Gustavo, Pity Martinez, Jaloliddin Masharipov ve Vincent Aboubakar'ı bulunduran Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo transferi sonrası yabancı oyuncu kontenjanı doldu.

Ronaldo'yu sahada görmek için sabırsızlanan Al-Nassr, 37 yaşındaki yıldızın maçlara çıkabilmesi için bir yabancı oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda.

Ayrılığa onay verilecek

Takımın yıldızlarından olan Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedeflerinden biriydi. Ronaldo'nun gelmesiyle birlikte kulübün Kamerunlu golcünün ayrılığına onay vermeye hazırlandığı iddia ediliyor.

Sarı-Lacivertliler'in Aboubakar ile prensip anlaşmasına zaten vardığı aktarılıyor. Yönetimin tecrübeli forveti satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği gelen haberler arasında.

Aboubakar'ı geçen sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Al-Nassr'ın bu teklife olumlu yaklaşma ihtimali var.

Kaynak: Sabah

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