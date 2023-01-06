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Altılı masanın son toplantısından sızdı! Karamollaoğlu konuşulan adayı 'işi uzatmayalım" diyerek duyurdu

Altılı masanın son toplantısından sızdı! Karamollaoğlu konuşulan adayı 'işi uzatmayalım" diyerek duyurdu

Altılı masanın 10’uncu toplantısı 9 saatten fazla sürdü. Toplantıdan sızan bilgilere göre Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun altılı masa toplantısında “Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun” ifadelerini kullandığını söyledi.

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9 saatten fazla süren toplantıda ortak cumhurbaşkanı adayı için istişarelere başlama kararı alındı. 

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 10'uncu toplantısı sona erdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldı.

“İşi uzatmayalım! Kılıçdaroğlu adayımız olsun”

Çok güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiyi aktaran gazeteci Gökhan Taşkın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “İşi uzatmayalım. Kemal Kılıçdaroğlu adayımız olsun demiş” dedi.

Adaylığa hazır ama "adayım" diyemedi

Gökhan Taşkın ise, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığa hazır olduğunu defalarca ilettiğini belirterek, “Adayım” diyemediğini söyledi.

Taşkın, altılı masanın son toplantısında Karamollaoğlu’nun aday olarak Kılıçdaroğlu’nu söylediğini ve bu konuda çok ciddi bir duyum olduğunu aktardı.

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