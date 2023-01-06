İsrail hapishanelerinden en uzun süre hapis yatan ismiydi 40 yıl sonra serbest bırakıldı

İsrail hapishanelerinde en uzun süre hapis yatan Filistinli mahkum Kerim Yunus, 40 yıl sonra serbest bırakıldı. Yunus, 1980 yılında işgal altındaki Golan Tepeleri’nde İsrailli asker Avi Bromberg’in kaçırılıp, öldürülmesi nedeniyle 1983’te hüküm giymişti.

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Kerim Yunus, siyasi yazıları ve İsrail ile anlaşılması çağrılarıyla hapisteyken önemli bir isim haline geldi.

Yunus’un İsrail vatandaşlığı da bulunuyor ancak İsrail İçişleri Bakanı Aryah Deri vatandaşlığının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Bakan Deri bunun “terör suçları işlemenin bir sembolü haline gelenlere” önemli bir mesaj vereceğini söyledi.

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ise “Yunus’un, sebatıyla Filistin halkının ve dünyanın özgür halklarının bir sembolü olduğunu” söyledi.

İsrail medyası, Kerim Yunus’un ülkenin orta kesimlerindeki Raanana kentinde yattığı hapishaneden, kutlamaları önlemek için ailesine haber verilmeden, şafak vakti salıverildiğini bildirdi.

Yunus daha sonra İsrail’in kuzeyindeki memleketi Ara köyünde, arkadaşları ve akrabaları tarafından karşılandı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in polise karşılamanın izlenmesi talimatı verdiği açıklandı.

Ben-Gvir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “yeni aşırı sağcı hükümetin teröristlere ölüm cezası verilmesini öngören yasayı geçirene dek, bu tür kişilerin hapisten aşağılanmayla serbest bırakılmasını sağlayacağını” söyledi.

"Filistin davası için daha büyük bedeller ödemeye hazırdık"

Kerim Yunus, omzundaki siyah-beyaz kefiyesiyle yaptığı açıklamada “Hikayelerle dolu 40 yıl, mahkumların hikayeleri ve her bir hikaye bir ulusun hikayesi. Filistin için bedel ödeyenlerden biri olmaktan büyük gurur duyuyorum ve Filistin davası için daha büyük bedeller ödemeye de hazırdık” dedi.

Yunus, serbest bırakılmasından önce, hapiste ardında bıraktığı Filistinli mahkumlar için üzgün olduğunu yazmıştı. Bunlar arasında aynı olaydan hüküm giyen kuzeni Mahir Yunus da bulunuyor ve onun da önümüzdeki günlerde serbest bırakılması bekleniyor.

Avi Bromberg’in kız kardeşi Adah da İsrail’de yayımlanan Hayom gazetesine yaptığı açıklamada, “Bu tür insanların aramızda dolaşmalarını, gülmelerini ve keyif almalarını düşünemiyorum bile” demişti.

Abbas da İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların salıverilmesinin “tüm Filistin halkının davası” olduğunu söyledi.

Filistinli insan hakları örgütü Addameer’e göre İsrail hapishaneleri ve gözetim merkezlerinde 4700 dolayında Filistinli tutuluyor. Bunlar arasında küçük yaşta 150 mahkum ve suçlama yöneltilmeden ve yargılanmadan tutulan 835 kişi olduğu belirtiliyor.