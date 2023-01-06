Kaydettiği ilandaki evin fiyatı bir gecede 600 bin lira arttı

Orta gelirliye konut kampanyası fırsatçıları harekete geçirdi. Satılık ilanlarındaki evlerin fiyatı bir gecede uçuşa geçti. İlan sitelerinde ikinci el de dahil olmak üzere birçok evin fiyatına en az 500 bin lira civarı zam yapıldı.

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Hükümetin geçen günlerde açıkladığı orta gelirliye yönelik konut kampanyası sonrası bazı ev sahipleri satışta olan evlerinin fiyatını artırdı.

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç Demir, kendisine bir evi 600 bin lira artırma talebi geldiğini söyledi.

"Dün 3 milyon 800 binden kaydettiğim ilan bugün 4 milyon 400 bin"

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Hem sezon değil hem de piyasada arzın az olmasından kaynaklı son aylarda satışlarda yüzde 35’lik bir düşüş vardı. Kampanya sektöre cansuyu olacak diye düşünürken bundan nemalanmak isteyenler çıktı ortaya. Dün 3 milyon 800 binden kaydettiğim ilan bugün 4 milyon 400 bin. 600 bin liralık bir artış. El insaf! Bu artışı neye göre yaptınız? Ticari bazı müşterilerim bile artış talep etti. Bu kampanya ikinci eli ve ticariyi kapsamıyor, anlatıyoruz ama... Bu noktada bakanlığın gerekli çalışmaları yapması, denetimleri sıkı tutması gerekiyor ki her iki bakan da fırsatçıları kampanya dışı bırakacaklarını duyurdu. Bu olumlu gelişme sonrası fiyatların çıktığı gibi inmesini bekliyoruz. Bir de çevremde şöyle bir durum gözlemledim, evi olan ama fırsatı kaçırmak istemeyen de ‘evi olmayan akraba’ arıyor. Yani bu noktada kişisel dürüstlük çok önemli. Bırakın da gerçekten ihtiyacı olan faydalansın.”