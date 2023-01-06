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BDDK duyurdu cep telefonlarına yeni taksit düzenlemesi geldi! 12 ay sınırı

BDDK duyurdu cep telefonlarına yeni taksit düzenlemesi geldi! 12 ay sınırı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) cep telefonu alımlarında kullanılan tüketici kredilerinin vade sınırlarında değişikliğe gitti. Vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin lira olan tutar 12 bin liraya çıkarıldı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik içeren Kurul kararı, kurumun internet sitesinde yayımlandı.

BDDK, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde değişikliğe gitti.

Karara göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi.

Diğer taraftan, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin lira olan tutar 12 bin liraya çıkarıldı.


Bu kapsamda, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay olacak. Söz konusu vade, 12 bin liranın üzerindeki cep telefonlarında ise 3 ay olarak uygulanacak.

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