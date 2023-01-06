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Prens Harry 25 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti: Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da

Prens Harry 25 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti: Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry, yayımlanacak olan kitabında, Afganistan'daki görevi esnasında 25 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. Prens Harry, kitabında "Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da" ifadelerine yer verdi.

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Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin kitabında yer verdiği anılarında, Prens Harry, çatışmanın gürültüsü ve kargaşasında öldürdüğü isyancıları, "iyileri öldürmeden ortadan kaldırılan kötüler" olarak gördüğünü belirtti.

Ayrıca, birini insan olarak görürsen öldürmenin imkansız olduğunu kaydeden Prens Harry, ancak ordunun "onları 'öteki' olarak görmesi için kendisini eğittiğini ve iyi bir şekilde eğitildiğini" bildirdi.

Prens Harry, kitabında şu ifadelere yer verdi:

"İlk günden itibaren amacım, doğru şeyi yapıp yapmadığım... Taliban'a ve sadece Taliban'a yakınlarda siviller olmadan ateş edip etmediğim konusunda hiçbir şüphe duymadan yatağa girmemekti. İngiltere'ye tüm uzuvlarımla dönmek istiyordum ama bundan daha çok vicdanım bozulmadan eve dönmek istiyordum."

"Gelişigüzel ateş ediyorduk"

Savaşta askerlerin genellikle kaç düşman öldürdüklerini bilmediklerini ve gelişigüzel ateş ettiklerini belirten Prens Harry, ancak Apaçiler ve dizüstü bilgisayarların olduğu bu çağda, kesinlikle kaç düşman savaşçıyı öldürdüğünü söyleyebileceğini ifade etti.

Prens Harry, kitabında, "Bu sayıdan korkmamak bana çok önemli göründü. Yani benim numaram 25. Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da." ifadelerini kullandı.

10 Ocak'ta çıkacak kitap İngiltere'de gündem oldu

The Guardian'ın Prens Harry'nin 10 Ocak'ta 15 dilde yayımlanacak merakla beklenen "Spare" adlı kitabının ilk nüshasına ulaşmasının ardından bugün paylaştığı bölümler ülkenin gündemine oturdu. Kitabın nüshalarının, İspanya'da sızdırıldığı ve satışa sürüldüğü iddia edildi.

Gazetenin ulaştığı nüshaya göre, Prens Harry, kitabında ağabeyi Prens William'ı kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçladı.

Prens William'ın bir kavga sırasında kendisini yakasından tutarak, yere fırlattığını belirtti ve köpeğin mama kabının üzerine düşmesi sonucu kırılan kabın parçalarının sırtına battığını yazdı.

Buckingham Sarayı, kitaptan paylaşılan bölümlere ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

2020'de ABD'ye yerleşti

Prens Harry, İngiltere Kralı 3. Charles ve 1997'de Paris'teki trajik trafik kazasında hayatını kaybeden eski eşi Galler Prensesi Diana'nın küçük oğlu.

Charles ve Diana, 1996'da boşandı. Diana öldüğünde büyük oğlu William 15, Harry ise 12 yaşındaydı.

Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle, Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından uzaklaşmak için ABD'ye yerleşti.

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