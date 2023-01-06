Altılı Masa liderleri cumhurbaşkanı yardımcısı olacak! Ahmet Davutoğlu canlı yayında açıkladı

Altılı Masa 10. toplantısında cumhurbaşkanı adayını belirlemek için istişarelere başlama kararı aldı. Toplantının ev sahibi Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, masada bulunan 6 liderin seçimin ardından imza yetkisine sahip cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarını açıkladı. İşte Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu oldu ve flaş açıklamalar yaptı. Ortak aday konusunda tam mutabakat olduğunu belirten Davutoğlu, masayı oluşturan Kemal kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Uysal'ın hükümette yer alıp almayacağı sorusuna şu cevabı verdi: "Genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak." Aday isminin Ocak sonunda biteceğini belirten Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

Adaydan başlasak masa dağılırdı

- Altılı masa olmasaydı ne olacaktı? Bir tarafta baskılarıyla, medya amborgasıyla, sokak cinayetleriyle, estirdiği terörle bir iktidar var. Diğer tarafta dağınık bir muhalefet tablosu... Bu iyi mi olurdu? Herkese tek tek uğraşıp, bir yerlere mahkum edecek. Birine 'CeHaPe zihniyeti' diyecek, bize 'Hain' diyecek... Böyle bir tablodan bir umut ışığı doğdu, psikolojik bir iklim değişikliği yarattı bu masa.

- Adaydan başlanmazdı, başlasaydık cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tuzağına düşmüş olurduk. Hayır Türkiye'yi bir kişi kurtarmayacak, herkes bunu kafasına koysun.

6 liderin hükümetteki görevi ne olacak?

- (Altı liderden birisi cumhurbaşkanı adayı olursa beş lider başkan yardımcısı olacak mı?) Bu konuyu netleştirdik. Kurumsal olarak cumhurbaşkanı ve yardımcılarının bir ortak süreç ile cumhurbaşkanı ve yardımcılarının ağırlıklı olduğu bir yapı olacak.

Liderlerin imza yetkisi olacak

- Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan kritik karar süreçler içerisinde altı lider de cumhurbaşkanı gibi imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır.

Ocak sonunda takvim bitmiş olacak

- Altılı masayı oluşturan ortak bir cumhurbaşkanı adayıyla Erdoğan'ın karşısına çıkma konusunda mutabakat var, kesinlikle var. Dünkü mutabakatta tekrar teyit ederek şunu söyledik. Tek aday çıkaracağız. Ortak politikalar metni çıkarttık, hangi alanda ne yapılacağı var. Sayın Akşener'in ev sahipliğinde yapacağımız toplantıya kadar lansman hazırlıkları tamamlanacak. Ocak sonunda da bu takvim bitmiş olacak.

'Çatışma çıkmasın' diye açıklamadık

- Bizim zihnimizde bir takvim var. İktidar istedi ki bu takvimi öne alalım. 6 ay önce biz bir cumhurbaşkanı adayı tayin etseydik ne olurdu biliyor musunuz? Gelen cumhurbaşkanı kendisinin Erdoğan gibi bir yetki kullanacağını düşünürdü ve mutlaka çatışırdık. Şimdi çatışma çıkmaz. Biz altı kişilik bir takımız, seni kaptan yapıyoruz ama oyunun kuralları belli.

Bizim çocuklarımıza amca, teyze dediklerinin yaptıkları...

- (Sembolik bir cumhurbaşkanı mı?) Sembolik değil. İstişare edeceğiz diyoruz. Güç kullanmayacak diye bir şey yok ama o gücü kullanırken şahsını, çevresini düşünmeyecek milleti düşünecek. Bir buçuk yıl emek verdik altı lider. Kendi mahallelerimizle yüzleştik, hesaplaştık. Bütün çileyi çektikten sonra bu iktidarın şahsen yaptıkları baskıyı bilseniz... Olabilecek en kaba davranışları gördük. Çocuklara bir şey yapmak o kadar ağır ki, bunu yaşadı bizim çocuklarımız ve yaşıyorlar hala. Yeni bir şey. Bunu yapanlar çocuklarımızın amca, teyze diye baktığı insanlar.

Dün isim konuşmadık ama...

- Oyunun kurallarını koyduk, şu andan itibaren cumhurbaşkanı ismini konuşmanın tam vakti geldi. Dün isim konuşmadık ama süreci konuştuk.

Bahçeli ile Erdoğan ayrılsa...

- Şu an Meclis'te çoğunluk olmadan cumhurbaşkanı yürüyemez. Yarın Bahçeli-Erdoğan ayrılsın özellikle bütçe kalemlerinde hiçbir adım atamaz hale gelir. Meşhur uçakların kalkması bile imkansız hale gelir.