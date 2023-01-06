Twitter'la ilgili skandal gelişme! Milyonlarca kullanıcının verileri sızdı: Kimlik bilgileri...

Twitter, yeni bir veri sızıntısıyla gündeme geldi. Bir bilgisayar korsanı, milyonlarca Twitter kullanıcısının elektronik posta adresini ele geçirerek internet ortamına yaydı. Sızıntı nedeniyle kullanıcıların kimlik bilgilerinin de ifşa olabileceği belirtildi.

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Siber güvenlik firması Hudson Rock'un yöneticilerinden Alon Gal, bilgisayar korsanlarının milyonlarca Twitter kullanıcısına ait verileri ele geçirdiğini söyledi.

200 milyondan fazla kullanıcının...

Gal, ele geçirilen bilgiler arasında 200 milyondan fazla Twitter kullanıcısına ait elektronik posta adresinin de olduğunu belirtti.

Kimlikleri ifşa olabilir

AA'nın BBC'den haberden aktardığı habere göre, Elektronik posta adreslerinin ele geçirilmesinin oldukça "önemli" olduğunu kaydeden Gal, bu durumun Twitter hesaplarının ele geçirilmesine ve kullanıcıların kimliklerinin ifşasına kadar gidebileceğine dikkati çekti.

Doğrulandı

Diğer yandan, bir bilgisayar korsanlığı forumunda ücretsiz yayınlanan verileri indirdiğini duyuran bir teknoloji sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu elektronik posta adreslerinin doğru olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kopyalarının da olduğu vurgulan verilerin tamamının kontrol edilemediği belirtildi.

200 bin dolar talep etti

"Ryushi" adını kullanan bilgisayar korsanının, 400 milyon Twitter kullanıcısının elektronik posta ve telefon numarasını geçen hafta ele geçirdiği iddia edilmişti.

Bilgisayar korsanının, Twitter'dan verileri şirkete teslim edip silmek için 200 bin dolar talep ettiği öne sürülmüştü.​​​​​​​