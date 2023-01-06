Aile Bakanlığı'ndan flaş zam hamlesi geldi! Artık zamlı ödenecek

Bakıma ve yardıma muhtaç kişilere bakanlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşı desteğinde bulunuyor. Asgari ücrette yaşanan yüzde 54.6’lık artışın ardından her sosyal yardım gibi de bu ödeme de zamlandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yatırılan destek ödemeleri asgari ücrette yaşanan artışın ardından zamlandı. En çok ilgi gören destek ödemelerinden olan evde bakım aylığı ödemesinin ne kadar olduğu arama motorlarında aratılıyor. Peki zamlı ödemeler ne zaman başlıyor? 2023 evde bakım aylığı ne kadar oldu? işte detaylar…

Yeni zamla birlikte ödeme miktarı ne kadar oldu?

Asgari ücretle birlikte emekli ve memur maaşlarının da artması yardım ödemelerinin de zamlanmasına neden oldu. 2022 yılında 3 bin 336 TL olarak verilen evde bakım aylığı 2023 yılında 4 bin 336 TL olarak hesaplara yatırılacak. Ödemeler 10 gün sonra başlayacak.

e-Devletten maaş sorgulama

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

SMS ile evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.