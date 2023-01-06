BIST 5.248
DOLAR 18,76
EURO 19,73
ALTIN 1.107,79
HABER /  GÜNCEL

Aile Bakanlığı'ndan flaş zam hamlesi geldi! Artık zamlı ödenecek

Aile Bakanlığı'ndan flaş zam hamlesi geldi! Artık zamlı ödenecek

Bakıma ve yardıma muhtaç kişilere bakanlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşı desteğinde bulunuyor. Asgari ücrette yaşanan yüzde 54.6’lık artışın ardından her sosyal yardım gibi de bu ödeme de zamlandı. 

Abone ol

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yatırılan destek ödemeleri asgari ücrette yaşanan artışın ardından zamlandı. En çok ilgi gören destek ödemelerinden olan evde bakım aylığı ödemesinin ne kadar olduğu arama motorlarında aratılıyor. Peki zamlı ödemeler ne zaman başlıyor? 2023 evde bakım aylığı ne kadar oldu? işte detaylar…

Yeni zamla birlikte ödeme miktarı ne kadar  oldu?

Asgari ücretle birlikte emekli ve memur maaşlarının da artması yardım ödemelerinin de zamlanmasına neden oldu. 2022 yılında 3 bin 336 TL olarak verilen evde bakım aylığı 2023 yılında 4 bin 336 TL olarak hesaplara yatırılacak. Ödemeler 10 gün sonra başlayacak.

e-Devletten maaş sorgulama

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

SMS ile evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye seçim talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye seçim talimatı
TFF duyurdu! 2022-2023 sezonu devre arası klasman listeleri belirlendi
TFF duyurdu! 2022-2023 sezonu devre arası klasman listeleri belirlendi
Adana'da emlakçılar şaşkın! Evin metrekaresini soruyorlardı şimdi ise...
Adana'da emlakçılar şaşkın! Evin metrekaresini soruyorlardı şimdi ise...
Nişantaşı'nda su borusu patladı yol çöktü
Nişantaşı'nda su borusu patladı yol çöktü
Onlarca erkek “Ahlaksız giyindin” diyerek saldırdı! Yerlerde tekmelenen 17 yaşındaki kız hastanelik oldu
Onlarca erkek “Ahlaksız giyindin” diyerek saldırdı! Yerlerde tekmelenen 17 yaşındaki kız hastanelik oldu
MLKP'nin Suriye genel sorumlusu Zeki Gürbüz, MİT tarafından etkisiz hale getirildi!
MLKP'nin Suriye genel sorumlusu Zeki Gürbüz, MİT tarafından etkisiz hale getirildi!
Seçim hengamesinde asıl iş unutuluyor! Profesörün sözleri dil yutturdu: Türkiye tehlikede
Seçim hengamesinde asıl iş unutuluyor! Profesörün sözleri dil yutturdu: Türkiye tehlikede
Kaydettiği ilandaki evin fiyatı bir gecede 600 bin lira arttı
Kaydettiği ilandaki evin fiyatı bir gecede 600 bin lira arttı
Prens Harry 25 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti: Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da
Prens Harry 25 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti: Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da
BDDK duyurdu cep telefonlarına yeni taksit düzenlemesi geldi! 12 ay sınırı
BDDK duyurdu cep telefonlarına yeni taksit düzenlemesi geldi! 12 ay sınırı
Özel okul zam oranı çıldırttı! Murat Kelkitlioğlu: Aklımızla alay mı ediyorsunuz?
Özel okul zam oranı çıldırttı! Murat Kelkitlioğlu: Aklımızla alay mı ediyorsunuz?
İsrail hapishanelerinden en uzun süre hapis yatan ismiydi 40 yıl sonra serbest bırakıldı
İsrail hapishanelerinden en uzun süre hapis yatan ismiydi 40 yıl sonra serbest bırakıldı