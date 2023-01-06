Herkes bunu konuşuyor: Gelin erkek çıktı! Aydın'da akılalmaz iddia düğün şarkısı şok etti
'Gelin erkek çıktı' iddiası bir anda yayıldı Aydın'da herkes konuşur oldu. Bir erkekle düğün yaparak evlenen kişinin kadın değil erkek olduğu iddia edildi. Akılalmaz gerçek karakolda ortaya çıkınca evlenen ikili ilçeyi apar topar terk etti. Düğünde çalan şarkı ise manidar...
İlginç olay, Aydın Karacasu'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan C.B. isimli adam, salon tutarak yeni eşi olacak kişi ile düğün yaptı.
Damadın yakınlarının katıldığı düğünde iddiaya göre damat eski eşinden resmen boşanmadığı için nikah merasimi yapılmadı.
Karakolda akılalmaz gerçek
İddiaya göre, düğün sonrası bir meseleden dolayı tartışıp birbirinden şikayetçi olan aile, karakolda kadın ismi ile tanıdıkları gelinin resmiyetteki ismi erkek çıkınca şaşkına döndü. İkilinin düğün arabasında 'İlkim'i aldım Cennet'e gidiyorum' yazısı dikkat çekti.
Gelinlik giyip evlendi
Gelinlik giyip Karacasulu adamla evlenen şahsın kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.