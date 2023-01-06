Hadi Özışık: Dostlar yetişin parasız kaldık

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın geçtiğimiz gün YouTube platformunda yaptığı canlı yayında internethaber.com sitesine uygulanan reklam ambargosu ile ilgili kullandığı sözler, Birgün Gazetesi, Onedio, Tele1, OdaTV, Halktv, Artı tv gibi haber kanal ve sitelerinde "Hadi Özışık parasız kaldı" şeklinde yorumlandı. Hadi Özışık, yaptığı yeni açıklamasında konuyu detaylı şekilde açıkladı.

Abone ol

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube hesabında, geçtiğimiz günlerde uygulamanın reklam ambargosu ile ilgili bazı açıklamalar yapmış (ilgili yayın için tıklayın) ve 60 kişinin çalıştığı internethaber.com çatısı altında çalışanların mağdur bırakılmak istendiğinden bahsetmişti.

Hadi Özışık'ın, kardeşi Süleyman Özışık'ın da bu uygulanan ambargo sonucu kirasını ödemekte bile zorlandığından bahsetmesi, bir takım kanal ve haber sitelerinde farklı yorumlandı.

Birgün Gazetesi, Onedio, Tele1, OdaTV, Halktv, Artı tv gibi kanallar, Hadi Özışık'ın yaptığı bu açıklamayı "Hadi Özışık parasız kaldı", "Hadi Özışık ve ailesi kiralarını ödeyemiyor" gibi çarpıtılarak yayınlandı.

Hadi Özışık da, sosyal medyada gündem olan bu haberlerin ardından yeniden kameraların karşısına geçerek söylemek istediği sözlere açıklık getirdi. Özışık, kişisel olarak maddi bir problem yaşamadığını, bahsettiği konunun sadece bünyesinde çalıştırdığı çalışanlar ile ilgili olduğunu söyledi.

HADİ ÖZIŞIK'IN İLGİLİ YAYINININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN