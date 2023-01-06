Yeni ehliyet ücretleri cüzdan yakacak! İşte zamlı ehliyet ücretleri

2023 yılında ehliyet almak isteyenlerin ödemesi gereken harç ücretleri belli oldu. Yeni harç ücretini duyanlar ehliyet almak için bu kadar beklediklerine pişman oluyor. Peki, bu yıl ehliyet harç ücreti ne kadar oldu? İşte, 2023 ehliyet harç ücretleri...

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18 yaşına basan her T.C vatandaşı araba veya motorlu taşıtları sürebilmek için sürücü kurslarına giderek ehliyet alıyor. Sürücü kursu tarafından yapılan 2 aşamalı sınavlardan başarılı olanlar ise ehliyet sahibi olmaya hak kazanıyorlar. Fakat başarılı olamayanların tekrardan sınava girmesi gerekiyor.

Kurslara başvuran vatandaşların ehliyet almak için kursa ödemesi gereken harç ücreti bulunuyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte zamlanan harç ücretlerini duyanlar ise bu zamana kadar ehliyet almadıkları için pişman oluyor. İşte, 2023 yılı güncel ehliyet harç ücreti...

2023 güncel ehliyet ücretleri

A sınfı ehliyet ücretleri

Sürücü kursu: 7.048 TL

Teorik ders saat ücretleri: 50 TL

Ders ücretleri: 1.700 TL

Direksiyon ders saati ücretleri: 382 TL

Ders ücretleri: 5.348 TL

A1 sınıfı ehliyet ücretleri

Sürücü kursu: 5.074 TL

Teorik ders saati ücretleri: 50 TL

Ders ücretleri: 1.700 TL

Direksiyon ders saati ücretleri: 241 TL

Ders ücretleri: 3.374 TL

A2 sınıfı ehliyet ücretleri

Sürücü kursu: 5.900 TL

Teorik ders saati ücretleri: 50 TL

Ders ücretleri: 1.700 TL

Direksiyon ders saati ücretleri: 300 TL

Ders ücretleri: 4.200 TL

B sınıfı ehliyet ücretleri

Sürücü kursu: 2.900 TL

Teorik ders saati ücretleri: 50 TL

Ders ücretleri: 1.700 TL

Direksiyon ders saati ücretleri: 335 TL

Ders ücretleri: 5.360 TL

B1 sınıfı ehliyet ücretleri

Sürücü kursu: 7.048 TL

Teorik ders saati ücretleri: 50 TL

Ders ücretleri: 1.700 TL

Direksiyon ders saati ücretleri: 382 TL

Ders ücretleri: 5.348 TL

F sınıfı ehliyet ücretleri

Sürücü kursu: 5.886 TL

Teorik ders saati ücretleri: 50 TL

Ders ücretleri: 1.700 TL

Direksiyon ders saati ücretleri: 299 TL

Ders ücretleri: 4.186 TL

M sınıfı ehliyet ücretleri

Sürücü kursu: 5.074 TL

Teorik ders saati ücretleri: 50 TL

Ders ücretleri: 1700 TL

Direksiyon ders saati ücretleri: 241 TL

Ders ücretleri: 3.374 TL