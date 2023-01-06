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Bunları tüketiyorsanız dikkat kel kalabilirsiniz! Risk yüzde 57 daha fazla...

Bunları tüketiyorsanız dikkat kel kalabilirsiniz! Risk yüzde 57 daha fazla...

Günde bir kez gazlı içecek tüketiyorsanız kel kalabilirsiniz. Bilim insanlarının yaptığı araştırma, gazlı içecek tüketimi ile kellik arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Araştırmaya göre, gazlı içecek tüketen kişilerin tüketmeyenlere göre kel kalma ihtimali yüzde 57 daha fazla.

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Yeni yapılan bir araştırmaya göre, günde sadece bir defa şekerli içecek içmek bile kel kalma riskini artırıyor. Çin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, 18-45 yaş arası binden fazla erkeğin verileri incelendi.

Bu içeceklere dikkat risk yüzde 57

Sonuçlar, kola, gazlı içecekler, tatlandırılmış meyve suları ve enerji içecekleri gibi ürünlerin saç dökülmesinin baş suçlusu olduğunu gösteriyor. Bu içecekler kel kalma riskini yüzde 57  artırıyor.

Cleveland Clinic'e göre erkeklerin yarısı saçlarını 50 yaşına kadar kaybediyor. Kel erkeklerin yüzde 25'i saç dökülmesinin erken belirtilerini 21 yaşından önce görüyor.

Nutrients dergisinde yayınlanan çalışmaya, 18 ile 45 yaş arasındaki binden fazla erkek katıldı. Araştırmacılar, fazla şekerin insülin direncine yol açıp kan akışını etkilediğini, bu nedenle saç köklerinin zayıfladığını ifade etti.

Şekerli ve kızarmış yiyecekler

Ayrıca şekerli ve kızarmış yiyeceklerin de kel kalma olasılığını artırdığına dikkat çekildi.

Bilimsel dergi Nutrients'ta yayınlanan araştırmaya göre son yıllarda ABD'li erkekler arasında yaygınlaşan kellik de kötü beslenmekten ve fazla şekerli içecek tüketmekten kaynaklanıyor olabilir. Öte yandan uzmanlar, kelliğin yaşam tarzının yanı sıra genetik faktörlerden de kaynaklandığını vurguladı.

Depresyon ve anksiyete

Saç dökülmesine ek olarak, şekerli içecek tüketenlerin depresyon ve anksiyete kısır döngüsüne daha çok girdiği belirlendi.

Araştırmacılar günde üç gazlı içecek tüketenlerin yaklaşık yüzde 25 daha yüksek depresyon riskine sahip olduğunu buldu. Ayrıca, bu tür içeceklerdeki basit şekerlerin 45 yaşındaki çalışma katılımcıları arasında artan kaygı ile ilişkili olduğunu keşfettiler.

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