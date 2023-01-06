Ölüm de artık çok pahalı! Kefen ücretine rekor zam

Tekstil ürünlerinin fiyatları katlandı. Kefen bezi de zamlardan etkilendi, bezin en düşük metre fiyatı 10 liradan 27 liraya yükseldi.

Manifaturacı Mehmet Şirin Akın kefen bezinin metresini ise 10 liradan 27 liraya fabrikadan aldıklarını aktardı. Esnafın durumunu “bitme noktası” şeklinde özetleyen Akın, "Bir buçuk yıldır sattığımız ürünü, aynı fiyatla alamıyoruz. Gün geçtikçe her şeye zam geliyor. Artık millet mecbur kalmadıkça ürün almıyor. Gün geliyor siftah yapmıyoruz. Her gün bu işi bırakıp ne iş yapsam diye düşünüyor. Yaptığımız iş masrafları bile karşılamıyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi cenaze hizmetleri ve mezarlık fiyatlarını belirlendi.

Birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus, Abide-i Hürriyet’te cenaze için yer bedeli 6 bin liradan 6 bin 600 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 17 bin liradan 18 bin 700 liraya, boş mezar yeri bedeli 34 bin liradan 37 bin 400 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 6 bin liradan 6 bin 600’e çıkarıldı.

Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce, Emirgan, Avcılar gibi 2. grupta yer alan mezarlıklarda yer bedeli 1.100 liradan 1.200 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 7 bin liradan 7 bin 500 liraya, boş mezar yeri bedeli 14 bin liradan 15 bin liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli ise 1.100 liradan 1.200 liraya yükseltildi.

Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci, Kayabaşı gibi 3. grupta yer alan mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 100 lira olarak kalırken, boş mezar yeri 4 bin 500 liradan 5 bin liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 2 bin 250 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.