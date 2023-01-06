Türkiye'den Yunanistan'a uyarı: Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başına alın...

Bakan Hulusi Akar, Moskova'da gerçekleştirilen toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada "Barışçıl yol ve yöntemlerle çözüm bulunmasını istiyoruz. Suriye'deki kardeşlerimiz provokasyona gelmemeli." dedi. Akar, Yunanistan'ı da uyardı: Gece-gündüz provoke eden Yunanistan. Bize yapılan hiçbir tacizi karşılıksız bırakmayız.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terör operasyonlarına yönelik Akar, "Terörle mücadelemiz yoğun bir biçimde devam ediyor. 2013-2015 arasında çözüm süreci sürdürüldü, teröristler tarafından bu süreç istismar edildi. Sonrasında yoğun operasyonlar başladı. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde mücadele sürüyor. Bunların peşini bırakmadık, bırakmayacağız. Biz bunları kaynağında yok etmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Son terörist etkisiz hale gelene kadar mücadele devam edecek." dedi.

Şam ile temas

"Suriye'nin kuzeyinde elimizden gelen neyse yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bunların arkasında kim olursa olsun, en son terörist etkisiz hale gelene kadar azimliyiz, kararlıyız." diyen Akar şöyle devam etti:

Geçtiğimiz günlerde Moskova'da Suriye toplantısı yapıldı. Sayın Fidan'la birlikte katıldık. Terörle mücadele konusunda taviz vermeyeceğimizi açık bir şekilde koyduk ortaya. Kendi pozisyonumuzu ortaya koyduk. Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptık. Barışçıl yol ve yöntemlerle çözüm bulunmasını istiyoruz. Suriye'deki kardeşlerimiz provokasyona gelmemeli. Burnumuzun dibine kadar gelen teröristlere müsamaha göstermeyeceğimizi söyledik, söylüyoruz.Sayın Cumhurbaşkanımız bölge için de büyük bir gayret sarf etmekte.

Yunanistan'a tepki

Yunanistan'la ciddi sorunlarımız var. Bunları diyalogla çözülmesi için gerçekten azimle çalışıyoruz. Maalesef komşumuz Yunanistan'dan olumlu cevap alamadık. Gelmedikleri gibi bizi de kendilerine göre bir takım kavramlarla suçlamaya çalışıyorlar.

Gece-gündüz provoke eden Yunanistan. Her şeyi yapıp ediyorlar, iç politik sebeplerle yapıyorlar. Bize yapılan hiçbir tacizi karşılıksız bırakmayız.

Diyoruz ki güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başına alın, ayaklarınız yere bassın. Kendilerini ikaz ettik, ikaz etmeye devam ediyoruz.

Kışkırtıcı tavrınızdan vazgeçin. Problemleri barışçıl yollarla çözmek istiyoruz. Gelin konuşalım diyoruz. Bu konuda maalesef karşı taraf da sıkıntı görüyoruz. Tarihte bunu yaptınız, sonuçları malum.