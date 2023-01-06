Beşiktaş'ın Ozan Tufan ısrarı sürüyor! Kıran kırana pazarlıkta teklif ortaya çıktı

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Ozan Tufan için Hull City'e yaptığı teklif ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ın kadrosuna dahil etmek istediği Ozan Tufan için görüşmeler yaklaşık 3 hafta önce başlamıştı.

İki taraf arasındaki pazarlıklar hızlandırılırken teknik direktör Şenol Güneş, şartların kulüp için uygun olması durumunda transferin 12 Ocak tarihine kadar bitirilmesini talep ediyor.

Güneş'in bizzat temasa geçtiği ve "Hocam siz istedikten sonra gelirim. "Yeter ki kulübümle anlaşın" dediği milli futbolcuyla anlaşma tamamlanmış durumda.

Hull City ile pazarlıklar sürüyor!

Asbaşkan Emre Kocadağ ise 27 yaşındaki futbolcu için Hull City yetkilileriyle bizzat transfer pazarlığını yürütüyor.

Siyah-beyazlıların önerisi kiralık artı 1 milyon Euro satın alma opsiyonu.

Hull City yetkilileri ise daha önce istediği 2.5 milyon Euro bonservisi 2 milyon Euro'ya kadar düştü. Kiralık seçeneğine ise çok olumlu değiller.

Tarafların transfer döneminin açılışına kadar orta yolu bulması ve anlaşmayı bitirmesi bekleniyor.

Ozan Tufan gelemeye hazır!

Ozan, Beşiktaş'a gelmeye hazır. Sadece iki kulüp arasındaki pazarlıkların sona ermesini bekliyor.

Yıldız futbolcunun ligin ikinci yarısında siyah-beyazlı formayı giyme ihtimali oldukça yüksek.