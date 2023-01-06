BIST 5.248
DOLAR 18,76
EURO 19,73
ALTIN 1.107,79
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Ozan Tufan ısrarı sürüyor! Kıran kırana pazarlıkta teklif ortaya çıktı

Beşiktaş'ın Ozan Tufan ısrarı sürüyor! Kıran kırana pazarlıkta teklif ortaya çıktı

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Ozan Tufan için Hull City'e yaptığı teklif ortaya çıktı.

Abone ol

Beşiktaş'ın kadrosuna dahil etmek istediği Ozan Tufan için görüşmeler yaklaşık 3 hafta önce başlamıştı.

İki taraf arasındaki pazarlıklar hızlandırılırken teknik direktör Şenol Güneş, şartların kulüp için uygun olması durumunda transferin 12 Ocak tarihine kadar bitirilmesini talep ediyor.

Güneş'in bizzat temasa geçtiği ve "Hocam siz istedikten sonra gelirim. "Yeter ki kulübümle anlaşın" dediği milli futbolcuyla anlaşma tamamlanmış durumda.

Hull City ile pazarlıklar sürüyor!
Asbaşkan Emre Kocadağ ise 27 yaşındaki futbolcu için Hull City yetkilileriyle bizzat transfer pazarlığını yürütüyor.

Siyah-beyazlıların önerisi kiralık artı 1 milyon Euro satın alma opsiyonu.

Hull City yetkilileri ise daha önce istediği 2.5 milyon Euro bonservisi 2 milyon Euro'ya kadar düştü. Kiralık seçeneğine ise çok olumlu değiller.

Tarafların transfer döneminin açılışına kadar orta yolu bulması ve anlaşmayı bitirmesi bekleniyor.

Ozan Tufan gelemeye hazır!
Ozan, Beşiktaş'a gelmeye hazır. Sadece iki kulüp arasındaki pazarlıkların sona ermesini bekliyor.

Yıldız futbolcunun ligin ikinci yarısında siyah-beyazlı formayı giyme ihtimali oldukça yüksek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocasından korkup sakladı sonrası film gibi, Düzce'de gerçeği öğrenen koca: Meğer eşimin...
Kocasından korkup sakladı sonrası film gibi, Düzce'de gerçeği öğrenen koca: Meğer eşimin...
Rusya ile Ukrayna arasında 36 saatlik tek taraflı ateşkes başladı! Rusya devlet televizyonu duyurdu
Rusya ile Ukrayna arasında 36 saatlik tek taraflı ateşkes başladı! Rusya devlet televizyonu duyurdu
e-Devlet başvurusuyla yüz binlerce adli sicil kaydı silindi
e-Devlet başvurusuyla yüz binlerce adli sicil kaydı silindi
Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı piste giren tavşana çarptı! İki uçak pisti pas geçti
Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı piste giren tavşana çarptı! İki uçak pisti pas geçti
Ölüm de artık çok pahalı! Kefen ücretine rekor zam
Ölüm de artık çok pahalı! Kefen ücretine rekor zam
Derbinin golleri yabancılardan
Derbinin golleri yabancılardan
Fenerbahçe Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuşuyor
Fenerbahçe Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuşuyor
Dev derbinin kaderi kalecilerin elinde: Altay mı, Muslera mı?
Dev derbinin kaderi kalecilerin elinde: Altay mı, Muslera mı?
Bunları tüketiyorsanız dikkat kel kalabilirsiniz! Risk yüzde 57 daha fazla...
Bunları tüketiyorsanız dikkat kel kalabilirsiniz! Risk yüzde 57 daha fazla...
Fenerbahçe içeride Galatasaray dışarıda etkili!
Fenerbahçe içeride Galatasaray dışarıda etkili!
Yeni ehliyet ücretleri cüzdan yakacak! İşte zamlı ehliyet ücretleri
Yeni ehliyet ücretleri cüzdan yakacak! İşte zamlı ehliyet ücretleri
PKK'yı bu kez Süryani TV ifşa etti! YPG, çocuğu 'asker'e alıp 'şehit' diye cenazesini geri verdi
PKK'yı bu kez Süryani TV ifşa etti! YPG, çocuğu 'asker'e alıp 'şehit' diye cenazesini geri verdi