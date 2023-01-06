Rusya ile Ukrayna arasında 36 saatlik tek taraflı ateşkes başladı! Rusya devlet televizyonu duyurdu

RUSYA Devlet Televizyonu, Vladimir Putin'in emri doğrultusunda Ortodoksların Noel’i kutlayabilmesi için ilan edilen tek taraflı ateşkesin Ukrayna'da tüm cephe boyunca yürürlüğe girdiğini duyurdu. Ukrayna ise ateşkes talebini reddetti.

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Ortodoks Hristiyanlar Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na Ukrayna'da bugün saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi. Devlet televizyonundan yapılan duyuruda "Ateşkes bugün öğle saatlerinden itibaren tüm temas hattında yürürlüğe girdi ve 7 Ocak sonuna kadar devam edecek” ifadeleri yer aldı.

Zelenski ateşkes teklifini reddetti

Ortodoksların Noel’i kutlayabilmesi için bu ateşkesi ilan eden Rusya, Ukrayna’yı da ateşkese katılmaya davet etti. Fakat Kiev bu talebi reddetti. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, bu ateşkesin cephedeki ilerlemelerini durdurmak için ilan edildiğini savundu. Bir video mesaj yayınlayan Zelenskiy, Rusya’nın ateşkesi kullanarak cepheye daha fazla asker ve silah taşımayı hedeflediğini söyledi.

Ortodoks Kilisesi çağrı yapmıştı

ABD lideri Joe Biden da Putin’in “nefes almak için böyle bir hamle yaptığını” belirtti. Kremlin’den yapılan açıklamada Putin’in ateşkesi savaşın şiddetini azaltmak için değil, Rus Ortodoks Kilisesi’nin çağrısı sonucu ilan ettiği yer aldı. Kilise bugün Noel’de insanların kiliseye gidebilmesi için çatışmalara ara verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Zelenski: Bu bir propaganda adımı

Ukrayna’nın bu öneriyi reddetmesiyle birlikte Kremlin’in Rus halkına karşı “Kiev barış istemiyor ve inançlılara saygısı yok” söylemini kullanması bekleniyor. Zelenskiy'nin danışmanı Mikhailo Podolyak, Rusya işgal ettiği topraklardan çekilmeden geçici bir ateşkes olamayacağını söyledi ve bunun bir propaganda adımı olduğunu ekledi.

Erdoğan dün 'tek taraflı ateşkes' istemişti

Rus ordusu yılbaşında büyük bir kayıp vermiş, Ukrayna’nın roketli saldırısında Rusya’nın açıkladığı rakamlara göre 89 asker ölmüştü.

Siyasi analist Tatyana Stanovaya, Kremlin’in Noel döneminde de benzer bir kayıp vermekten imtina etmek için böylesi bir adım atmış olabileceğini söyledi: “Putin kesinlikle Noel’de de aynı şeyin yaşanmasını istemiyor.”

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müzakere masasına oturabilmek için Putin’den tek taraflı ateşkes ilan etmesini talep etmişti.